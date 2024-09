Ariete e adidas Originals per una nuova idea di stile con SL 72

In un’epoca in cui i confini tra moda, musica e cultura si dissolvono in un unico fluido amalgama, adidas Originals torna a portarci una storia in cui il suo simbolo racconta carattere, eccellenza e autenticità. La nuova campagna dedicata alla sneaker SL 72 – una delle scarpe più famose del brand tedesco – con Ariete come protagonista d’eccezione, rappresenta un capitolo nuovo di questa narrazione, celebrando la sinergia tra tradizione e innovazione.

Ariete, l’artista che ha catturato il cuore della Generazione Z, non è solo una scelta naturale per adidas Originals, ma un riflesso dei valori che il brand incarna. Con il suo stile unico e la sua abilità nel connettersi profondamente con il pubblico attraverso la musica, Ariete rappresenta i sentimenti di una generazione che non segue semplicemente le tendenze, ma prova a plasmarle per non essere spettatrice passiva della quotidianità. «Credo sia importante cercare di essere me stessa nella musica» ha affermato l’artista commentando la partnership: «Sia nella comunicazione, sia nelle sfide di tutti i giorni, un po’ come ha sempre fatto adidas Originals». Un tributo all’essenza di un marchio che ha saputo mantenere la propria coerenza e autenticità nel tempo.

La SL 72 non è quindi solo una scarpa, ma un’icona di stile che ha attraversato le epoche. Nata per ottimizzare le prestazioni degli atleti negli anni Settanta, questa sneaker ha saputo evolversi, divenendo un simbolo di espressione personale e creatività. Le sue linee eleganti e il design raffinato la rendono non solo una scelta di moda, ma un emblema di libertà e innovazione. Tenendo fede alla propria originale, la SL 72 rappresenta un ponte tra il passato e il presente, unendo la tradizione sportiva di adidas a una visione sempre moderna e altrettanto audace.

La storia di adidas Originals è una testimonianza di evoluzione e continuità. Dal suo lancio come marchio lifestyle nel 2001, adidas Originals ha costruito una base solida di innovazione e creatività, ispirandosi all’archivio storico di adidas: un tesoro inestimabile che racconta una storia ragionata del costume del ventesimo secolo. Sotto la guida di Kasper Rorsted, che ha preso le redini del gruppo nell’ottobre 2016, adidas Originals ha rafforzato la sua presenza negli Stati Uniti, introducendo una linea speciale per le riedizioni dei modelli degli anni Sessanta. Questa strategia ha permesso al marchio di mantenere viva la sua eredità storica, mentre continua a definirsi come un pioniere nella moda e nella cultura giovanile.

Adidas Originals, che ha rimesso al centro della propria narrazione l’iconico logo del Trifoglio, celebra la propria storia non rinunciando all’evoluzione. Ogni prodotto, ogni campagna, è un esempio di come adidas Originals riesca a catturare e riflettere la creatività e il coraggio, filtrarli attraverso l’innovazione e offrire al mondo non solo abbigliamento sportivo, ma un’esperienza culturale unica.

La collaborazione con Ariete e la campagna SL 72 dimostrano che adidas Originals non è solo un brand che veste, ma che vuole raccontare una storia innovativa, rimanendo però fedele ai propri valori originali e continuando a essere il punto di riferimento per chi cerca autenticità, stile e innovazione.