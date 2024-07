Rod Argent degli Zombies si ritira dopo un ictus, cancellate tutte le date del gruppo

Rod Argent degli Zombies non andrà più in tour dopo l’ictus che l’ha colpito di recente. Il gruppo ha cancellato tutte le date previste. L’autore e tastierista, spiegano i manager Chris Tuthill e Cindy da Silva in un comunicato, «era da poco tornato a casa da un trionfale tour degli Zombies nel Regno Unito e aveva trascorso un fine settimana a Londra con l’amata moglie Cathy quand’è stato colpito dall’ictus. È stato ricoverato in ospedale nella notte e dimesso il giorno dopo. I medici gli hanno consigliato di prendersi alcuni mesi di riposo».

Il musicista, che ha sofferto negli ultimi anni di vari problemi di salute, aveva già deciso di chiudere coi tour, l’ictus lo ha convinto a ritirarsi della vita on the road prima del previsto. «È però ancora fermamente intenzionato a continuare a scrivere e registrare con gli Zombies, tant’è che si è già rimesso al pianoforte per un po’ di “terapia Bach”».

Argent, 79 anni, ha fondato gli Zombies a inizio anni ’60. Il cantante Colin Blunstone è entrato a far parte della band un anno dopo. Hanno cavalcato la British Invasion negli Stati Uniti con pezzi come She’s Not There, Tell Her No e, tempo dopo, Time of the Season. Questo’ultimo è tratto dal loro album più noto e apprezzato, Odessey and Oracle. Gli Zombies si sono sciolti nel 1969 e il tastierista ha formato una band chiamata proprio Argent. Gli Zombies si sono rimessi assieme nel 1999.

The Zombies - Odessey and Oracle (full album) official

Watch this video on YouTube

Anche se tutte le prossime esibizioni degli Zombies sono state cancellate, si legge nel comunicato diffuso ieri, si terrà comunque il festival annuale organizzato dalla band chiamato Begin Here a St. Albans, Inghilterra, tra l’8 e il 10 novembre. L’idea è «sostituire il previsto concerto degli Zombies con un tributo a Rod. Chiediamo quindi ai fan di conservare i biglietti fino a quando non avremo avuto il tempo di riorganizzarci e annunciare i nuovi piani».