M¥SS KETA annuncia il nuovo album e un tour

M¥SS KETA is back: ha infatti appena annunciato l’uscita del suo nuovo album, previsto per gennaio 2025. Il disco è da oggi disponibile in pre-save e in pre-order.

A questo seguirà anche un tour nei club italiani e di sette città europee a partire da marzo 2025.

L’annuncio arriva dopo la pubblicazione dei singoli Nevrotika e di Vogliono essere me.

M¥SS KETA - NEVROTIKA

Watch this video on YouTube

Queste le date del tour:

1 marzo 2025 – Parigi (FR), Trabendo

2 marzo 2025 – Amsterdam (NL), Melkweg

7 marzo 2025 – Essen (DE), Hotel Shanghai

8 marzo 2025 – Londra (UK), O2 Academy Islington

12 marzo 2025 – Vienna (AT), Flex

14 marzo 2025 – Stoccarda (DE) , Im Wizemann

15 marzo 2025 – Berlino (DE), Huxleys

5 aprile 2025 – Roma, Cieloterra

11 aprile 2025 – Bologna, Link

12 aprile 2025 – Padova, Hall

21 aprile 2025 – Molfetta (BA), Eremo

24 aprile 2025 – Firenze, Tenax

8 maggio 2025 – Milano, Alcatraz