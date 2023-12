News Musica

L’ultimo tour rock di Omar Pedrini: «Non sono uno che se ne va senza salutare»

Sul palco non riesce a rinunciare alla fisicità, ma il suo cardiochirurgo gli ha detto che è troppo. «Anche se non mi drogo più e bevo moderatamente, non è più compatibile con il fisico. Farò il contadino in Toscana»