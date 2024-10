È morto Phil Lesh, bassista e co-fondatore dei Grateful Dead

Phil Lesh, il musicista co-fondatore dei Grateful Dead il cui modo non convenzionale di suonare il basso ha segnato i momenti più sperimentali della band, è morto venerdì all’età di 84 anni.

La morte di Lesh è stata annunciata sui social media: «Phil Lesh, bassista e membro fondatore dei Grateful Dead, ci ha lasciati serenamente questa mattina. Era circondato dalla sua famiglia e pieno d’amore. Phil ha portato immensa gioia a tutti coloro che lo circondavano e lascia un’eredità di musica e amore. Chiediamo di rispettare la privacy della famiglia Lesh in questo momento». Non è stata resa nota alcuna causa della morte.

A partire dalla prima incarnazione della band, i Warlocks, Lesh ha allacciato una collaborazione trentennale con Jerry Garcia. Tra i suoi meriti, l’aver favorito l’inclinazione all’improvvisazione del gruppo, le sperimentazioni elettroniche e gli intermezzi improvvisati durante i concerti. Dopo la morte di Garcia e lo scioglimento della band nel 1995, Lesh ha continuato a suonarne la musica dal vivo, collaborando in diverse configurazioni con ex membri della band e formando varie incarnazioni di Phil Lesh and Friends da dove sono passati molti musicisti d’ogni generazione amanti del rock improvvisato.

Philip Chapman Lesh, il membro più anziano dei Dead, nacque il 15 marzo 1940 a Berkeley, in California. Suo padre riparava macchine per ufficio e i suoi genitori erano co-proprietari di un’attività di riparazioni. Lesh suonava la viola e la tromba a scuola, ma con il tempo si interessò maggiormente alla composizione più che all’esecuzione. Frequentò l’Università di Berkeley, dove fece amicizia con il più sperimentale Tom Constanten (che suonò le tastiere con i Dead per un certo periodo), ma abbandonò gli studi durante il primo semestre. Con Constanten, seguì un corso tenuto dal grande compositore d’avanguardia italiano Luciano Berio al Mills College, dove incontrò Steve Reich, futuro esponente del minimalismo, con cui collaborò per un happening musicale intitolato Event III/Coffee Break.

Nel 1959, Lesh incontrò Garcia a una festa in una casa della Bay Area, dove era stato indirizzato, secondo le sue memorie del 2005, «come guidato da una mano invisibile». Dopo essersi incontrato nuovamente con Lesh dopo un concerto dei Warlocks nel 1964, Garcia lo invitò a unirsi alla band come bassista, uno strumento che Lesh non aveva mai suonato. Lesh fece il suo primo spettacolo con i Warlocks al Bikini A-Go-Go di Hayward, in California, l’anno successivo. I Grateful Dead, come furono poi ribattezzati, divennero la band residente dei famosi Acid Tests di Ken Kesey. Lesh, fermo sostenitore degli psichedelici come prova di «un regno spirituale», fu profondamente influenzato da queste serate che abbatterono il confine tra la band e il pubblico.

I Grateful Dead suonavano «musica da camera elettrica» secondo Lesh, il cui principale riferimento come bassista era lo stile di contrappunto di Johann Sebastian Bach (la relazione tra due voci musicali indipendenti ma interdipendenti). Quando non lanciava le sue famose “bass bombs”, Lesh suonava il basso come fosse una chitarra, spesso con il plettro e spesso da strumento solista. Gli anni Sessanta divennero un periodo di intensa sperimentazione musicale per il gruppo, soprattutto con il secondo album, Anthem of the Sun, in cui Lesh suggerì di sovraincidere più versioni dal vivo di The Other One e di lasciarle divergere. «Provo nostalgia per quell’epoca da ranger psichedelico, quando suonavamo Anthem dal vivo per intero», raccontò a Rolling Stone nel 2014. «Era apocalittico — ogni volta».

Box of Rain e Unbroken Chain erano capolavori psichedelici tra i pochi brani che Lesh co-scrisse per i Dead. Contribuì alle parti alte delle armonie a quattro voci che la band perfezionò in Workingman’s Dead e American Beauty, ma con il tempo lasciò che fossero altri a cantare, nonostante i cori occasionali del pubblico che chiedeva di «far cantare Phil». Nel 1975, suonò un basso elaborato elettronicamente nel lavoro astratto Seastones del musicista elettronico Ned Lagin.

Anche se il tour aveva perso il suo fascino, Lesh continuò a suonare con i Dead durante gli anni Ottanta, sempre più difficili per via dei problemi di droga che colpirono la band, e poi negli anni Novanta, fino alla morte di Garcia. «Jerry era il fulcro», disse a Rolling Stone. «Noi eravamo i raggi. E la musica era il battistrada della ruota».

Nel 1998, Lesh ricevette un trapianto di fegato a causa dell’epatite C che aveva contratto decenni prima. L’operazione lo portò a diventare un appassionato sostenitore della donazione di organi. Superò un cancro alla prostata nel 2006.

Un concerto acustico unico del 1994 con alcuni membri dei Grateful Dead fu pubblicizzato come “Phil Lesh and Friends”, nome che avrebbe utilizzato per performance con un cast musicale in continua evoluzione per il resto della sua carriera (il debutto post-Dead del 1999 del gruppo includeva Trey Anastasio e Page McConnell dei Phish. Lesh pubblicò anche tre album di rock improvvisato sotto questo nome).

Negli anni Duemila, Lesh si unì occasionalmente ai suoi ex compagni in altre formazioni dedicate ai Grateful Dead, come gli Other Ones, i Dead e i Furthur, che includevano anche Bob Weir. Nel 2005, Lesh pubblicò la sua autobiografia, Searching for the Sound: My Life With the Grateful Dead.

La moglie di Lesh, Jill, che aveva sposato nel 1984, divenne una partner vicina in tutti gli aspetti della sua vita. Nel 2012, i Lesh aprirono il Terrapin Crossroads, un ristorante e locale a San Rafael, in California. I loro figli, Grahame e Brian, fanno parte della band residente, e il bassista era noto per accompagnare occasionalmente le serate di karaoke live dedicate ai Dead.

Lesh e il resto dei Dead celebrarono il loro cinquantesimo anniversario nel 2015 con una serie di concerti intitolati “Fare Thee Well” a Chicago, affiancati da Anastasio e organizzati dal promoter Peter Shapiro. «Phil era come un padre per me. Mi sento molto fortunato a poterlo dire», racconta Shapiro a Rolling Stone. «È una grande lezione vivere la vita il più possibile, perché Phil l’ha fatto, e io sono fortunato ad aver potuto condividere con lui così tanti concerti, con il suo basso magico e la sua energia magica».

Quell’anno, Lesh rivelò di aver contratto un cancro alla vescica. «Sono uno di quelli che è sempre aperto alla novità», raccontò a Relix nel 2010. «Vedi, la musica è infinita. Ci sono infiniti modi per farla, infiniti melodie che possono accompagnare una progressione uno-quattro-cinque, è assolutamente infinita, senza pavimento, senza soffitto».