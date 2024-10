Xavier Dolan sta lavorando a un nuovo film

Poco più di un anno dopo aver annunciato il suo ritiro dal cinema, Xavier Dolan ha confermato che sta lavorando a un nuovo progetto e che spera di girare l’anno prossimo.

Il regista originario del Québec è intervenuto a una masterclass al Festival del cinema Lumière, organizzato dal direttore di Cannes Thierry Fremaux a Lione, come scrive Variety. Dolan è a Lione per il lancio del suo nuovo libro, A Friendship Through Film e per una proiezione speciale in occasione del decimo anniversario di Mommy (con cui vinse il Premio della Giuria sulla Croisette). Il libro infatti presenta centinaia di fotografie inedite dalle riprese al suo viaggio a Cannes, scattate dall’amico e collaboratore di lunga data Shayne Laverdière.

Dolan svela che la sceneggiatura è già scritta e spera di essere sul set l’anno prossimo. Il regista ha spiegato che il film non sarà propriamente un horror, ma ci sono “aspetti o momenti certamente orribili”, così come “molti elementi comici” nella sceneggiatura. “Sarà un amalgama di diversi generi”. Ha anche rivelato che la storia “è ambientata nel 1895 nel mondo letterario parigino”.

Spesso definito enfant prodige, Dolan ha diretto otto lungometraggi in un decennio. Non girà però un film dal 2019, dopo Matthias & Maxime, anche se ha realizzato la serie drammatica canadese The Night Logan Woke Up, trasmessa nel 2022. L’anno scorso, aveva scioccato i fan dopo aver annunciato su Instagram che il suo “attuale stato d’animo e lo stato del mondo non mi ispirano a perseguire quella che una volta era una vocazione inevitabile”.

Interrogato su questa pausa, il regista 35enne ha detto che sente di essere entrato in un secondo capitolo della sua carriera.

“Mi alzo la mattina, leggo, voglio capire il mondo in cui viviamo, e a volte il cinema diventa secondario in questo mondo. Il cinema è un modo per fuggire da questo mondo, ma è difficile ignorare ciò che accade a Gaza, in Libano, impossibile per me negare il nostro fragile ambiente, negare che tutto ciò che vedo distoglie la mia attenzione dal mio piccolo gesto artistico”, ha detto al Il pubblico del Lione cerca attentamente le parole giuste nel suo stile intenso, caratteristico.

“Se ho aspettato così tanto per fare un altro film è perché non avevo più né la voglia né l’energia, e sapevo che non aveva senso farlo senza questa passione, questa forza”, ha spiegato.

Alla domanda su cosa avrebbe fatto di diverso nella sua carriera se ne avesse avuto la possibilità, il regista ha risposto enigmaticamente: “Ci sono alcune scelte di cui è difficile parlare perché sarebbe indecente rivelarle…”, ha esitato, prima di riprendere: “Potrei avrei desiderato che certe collaborazioni portassero a maggiore generosità o inventiva, ma le cose sono quello che sono, e bisogna fare i conti con certe decisioni che hanno avuto un impatto sulla profondità, o sulla mancanza di profondità, di certi film”, ha detto, lasciando anche il pubblico a chiedersi a chi si riferisse.

Sul ruolo dell’amicizia, tema ricorrente nei suoi film, Dolan ha risposto: “Tutta la mia vita, la mia esistenza riguarda l’amicizia, tutte le mie storie d’amore sono grandi amicizie. L’amore è complicato per me; Mi sono innamorato follemente senza che ciò fosse reciproco. Le più grandi storie d’amore della mia vita sono le amicizie, quindi è naturale che questo appaia nei miei film. Ho realizzato Matthias e Maxime perché ho sperimentato dei fallimenti. È stato un film curativo, un film in cui mi sono circondato dei miei migliori amici”, ha detto, riferendosi al disastro al botteghino di La mia vita con John F. Donovan.