Xavier Dolan lascia il cinema: «Sono deluso, i miei film non li vede nessuno»

L’aveva minacciato più volte in passato, ma ora Xavier Dolan sembra fare sul serio. In un’intervista con lo spagnolo El País per la promozione della sua nuova miniserie The Night Logan Woke Up, il regista canadese di Mommy e È solo la fine del mondo dichiara che vuole dare l’addio al cinema.

«Non ho più la forza o la voglia di impegnarmi per due anni in progetti che nessuno vede», ha detto Dolan. «Ci metto tantissima passione e poi ne esco profondamente deluso. So di essere un bravo regista, ma tutto questo mi porta a credere che non sia così».

«Perché nessun altro l’ha acquistata? Perché è in francese? Perché ha solo cinque episodi?», si chiede Dolan a proposito di The Night Logan Woke Up, che per ora uscirà solo in Canada, Francia, Giappone e Spagna. «Con questa serie non ho guadagnato nulla, ho investito il mio cachet nella produzione e ho dovuto persino chiedere un prestito a mio padre. Questo è un lavoro che non dà più soddisfazioni, sono stanco e scoraggiato. La soluzione più semplice è dirigere spot pubblicitari, così almeno potrò costruirmi una casa».

Gli altri film di Xavier Dolan oltre a quelli citati sono: J’ai tué ma mère (2009), Les amours imaginaires (2010), Laurence Anyways e il desiderio di una donna… (2012), Tom à la ferme (2013), La mia vita con John F. Donovan (2018) e Matthias & Maxime (2019).