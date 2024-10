Il rimedio di Tim Burton all’ansia da internet? Guardare le nuvole, e i modellini di dinosauro

Tim Burton odia internet, e infatti cerca di tenercisi alla larga il più possibile. Ma se questo un po’ lo sapevamo già, la conferma definitiva è arrivata nei giorni scorsi dalla BBC, che ha intervistato il regista in occasione dell’apertura della mostra a lui dedicata al Design Museum di Londra.

«Tutti sanno che sono un po’ tecnofobo. Se mi metto a guardare internet, mi ritrovo subito abbastanza depresso. Mi spaventa, perché è come se scendessi dentro un buco nero. Così cerco di evitarlo, perché non mi fa stare bene», queste le parole di Burton.

Che ha continuato: «Mi deprimo molto rapidamente, forse più in fretta delle altre persone. Non mi serve molto per scattare e cominciare ad andare in corto circuito». L’emittente ha poi aggiunto un commento riportando alcune delle dichiarazioni del regista: ovvero, che sarebbero le cose piccole e semplici, come guardare le nuvole, che lo farebbero stare meglio. O anche la sua collezione di dieci modellini di dinosauri giganti che tiene nel suo giardino. Tra questi, anche un t-rex di circa 6 metri (lo riporta Variety).