‘Kraven – Il cacciatore’, lo spin-off sul cattivo di Spider-Man è un colpo di grazia autoinflitto

Bigino per le persone che non hanno più di 60 anni di storia dei fumetti di Spider-Man a loro completa disposizione: Kraven il cacciatore è stato uno dei primi supercriminali del mondo del lanciaragnatele e ha fatto la sua prima apparizione in The Amazing Spider-Man #15. Creato da Stan Lee e dall’artista Steve Ditko, è un cacciatore con la pretesa di essere il più grande del mondo; il diritto di vantarsi di aver messo nel sacco Spider-Man come trofeo, impresa che gli avrebbe assicurato quel titolo, è stato quello che ha alimentato la sua ricerca per uccidere il supereroe. Kraven si è persino unito a un gruppo di compagni che odiano Spidey come parte del collettivo noto come “i Sinistri Sei” nel tentativo di schiacciarlo, ma – ancora – niente da fare. Amava le stampe animalier, colletti pelosi e i baffi à la zar russo. Detestava i bracconieri, chiunque credesse scioccamente di essere superiore a lui e essere sconfitto da Spider-Man. Se non avete mai letto L’ultima caccia di Kraven, il suo canto del cigno del 1987 che è stato riprodotto in tre titoli di Spidey, vi invitiamo a farlo immediatamente. La sua reputazione come una delle più grandi trame a fumetti di sempre è stra meritata.

Dal momento che fa parte del canone di alto livello dei cattivissimi di Spider-Man, era scontato che il personaggio alla fine sarebbe apparso nei film. La domanda era semplicemente da quale parte del recinto dell’Universo Spider-Man di MCU/Sony sarebbe arrivato, grazie all’accordo aziendale che ha permesso a Tom Holland di oscillare tra i due mondi. Dato che i film di Venom erano andati così bene per la Sony, e Kraven era stato occasionalmente ritratto come un antieroe, l’uomo con i pantaloni di pelle di leopardo si era guadagnato il suo posto da solista vietato ai minori di 17 anni nel Sony’s Spider-Man Universe. La speranza era che, come Venom, questo carismatico assassino potesse ancorare un franchise prima di mescolarlo potenzialmente con l’amichevole Spidey di quartiere, o con il simbionte schizofrenico di Tom Hardy, o forse anche con i grandi protagonisti di quel redditizio universo cinematografico pochi negozi più in là.

Anche il più forte cacciatore del mondo dirà che non esiste un tiro sicuro, ovviamente, e nessuno accuserebbe il debutto del personaggio sul grande schermo di essere un bersaglio. Prima la buona notizia: Kraven – Il cacciatore non è un fallimento come Morbius, il pessimo tentativo di Sony del 2022 di trasformare un cattivo leggermente meno iconico in una star dei comic movie. Ecco invece la cattiva notizia: non è nemmeno così terribile come Madame Web, il punto più basso della compagnia di spin-off adiacenti a Spidey che almeno ha avuto la decenza di essere così pessimo da poter essere immediatamente riciclato come camp, e ha lasciato un perfetto tour stampa di auto-sabotaggio al suo seguito. Poi c’è una notizia ancora peggiore: questo progetto infelice non ha molta ragione di esistere, soprattutto considerando che si tratta di un stand-alone a sé stante che, a parte una rapida inquadratura di un titolo del Daily Bugle e un namedrop di un certo peso (chi sa, sa), non fa alcun riferimento al lanciaragnatele. Cosa resta? Qualcosa che vuole il riconoscimento del marchio di Spider-Man per procura, ma mira anche a essere un film su un vigilante eccessivamente violento e cruento che, nonostante includa Kraven che combatte contro un la debole versione CGI di un altro celebre cattivo Marvel, non ha nulla a che fare con quei film. A questo punto: congratulazioni per aver fallito due volte?

A dire il vero, non è chiaro se il tentativo di essere entrambe le cose sia intenzionale o semplicemente il risultato di pessimi accordi dietro le quinte. Eppure questo potrebbe non essere nemmeno il peggiore dei problemi di Kraven – Il cacciatore. Ci viene presentato il predatore alfa di Aaron Taylor-Johnson mentre viene mandato in una prigione siberiana, nota per ospitare ergastolani, psicopatici e – apparentemente – caratteristi disposti a interpretare maniaci. Diventa presto evidente che Kraven è qui per svolgere un lavoro, ovvero eliminare qualcuno molto più malvagio di lui, e una volta risolto il problema, riesce a scappare strisciando sui muri, correndo sulle braccia e sulle gambe come un gatto della giungla, e colpendo e saltando si fa strada verso la libertà. Il regista J.C. Chandor (All Is Lost, Triple Frontier) sa come concentrarsi su protagonisti intraprendenti che risolvono enigmi nella vita reale e mettono in scena scene di crash-pow-bang, e se questa sequenza di apertura fosse trasformata in un cortometraggio di 15 minuti, tutti avrebbero potuto andare a casa sorridendo.

Da qui, torniamo indietro a un flashback in cui un giovane Sergei Kravinoff (Levi Miller) e il suo fratellastro, Dimitri (Billy Barrett), vengono portati da un’elegante scuola elementare nello stato di New York al nord del Ghana. Sono pronti a unirsi al loro padre maschio alfa Nikolai in una battuta di caccia; interpretato da Russell Crowe, questo temibile uomo spera di catturare un leone leggendario e lottare con un forte accento russo. (Diciamo solo: una su due non è male.) Tuttavia, è Sergei che incontra per primo la bestia e il ragazzo viene gravemente ferito. Ma grazie a una pozione salvavita e a una goccia del sangue del leone mescolato al suo, alla fine emergerà più forte, più veloce e con il senso acuto di un assassino nato nella natura. Stanco di vivere sotto i riflettori dello sguardo costantemente disapprovante di suo padre, Sergei esce di casa e impara le consuetudini della giungla.

Alla fine, Sergei, ora conosciuto come Kraven, inizia a eliminare una lista crescente di bracconieri, criminali delle corporation e boss internazionali. Nessuno sa che si tratta della misteriosa figura conosciuta come “il cacciatore”, temuta dalla malavita. Tendono a pensare a lui semplicemente come a un ragazzo che corre a piedi nudi quasi tutti i giorni e sembra aver fatto molti addominali Kraven rintraccia Calypso (Ariana DeBose), la ragazza che gli ha dato l’elisir salvavita ai tempi e che ora lavora come avvocato penalista a Londra. Se avete la sensazione che potrebbero raggiungere un accordo in termini di ricerca edv esecuzione di persone cattive, perché “a volte la legge può intralciare la giustizia”, ​​applaudiamo la vostra intuitività. Se aveste previsto anche che tutto ciò sarebbe accaduto in una scena parlata su una panchina che dura cinque minuti (ma sembra che duri 55 minuti), ammiriamo davvero i vostri poteri di preveggenza.

Quindi il fratello adulto di Kraven, Dimitri (Fred Hechinger del Gladiatore II), soprannominato il Camaleonte – per i lettori di Spider-Man: sì, è quel Camaleonte – viene rapito e il Cacciatore è motivato da qualcosa di più della semplice rettitudine nella sua caccia. È una cosa personale adesso! C’è di più: un mercenario noto come il Rinoceronte (Alessandro Nivola), le partecipazioni commerciali di Pops Kravinoff e un assassino chiamato Lo Straniero (Chistopher Abbott) che ha una sorta di potere che coinvolge l’ipnosi, o forse ferma il tempo? Non ne siamo sicuri, anche se possiamo confermare che sta bene con gli occhiali da sole.

I personaggi secondari sembrano appena abbozzati (e a volte nemmeno), nonostante gli attori cerchino di mettercela tutta; almeno Crowe conferisce gravitas e un senso di anarchia al suo patriarca da incubo, e Nivola sembra divertirsi prima della sua trasformazione in CGI. Chandor cerca di mantenere le cose in movimento con inseguimenti, fili e un sacco di esplosivi, lasciando di tanto in tanto un’immagine di Kraven in silhouette o una figura che si muove in un’inquadratura ampia che suggerisce una sensibilità dietro la telecamera. La sceneggiatura di Richard Wenk, Art Marcum e Matt Holloway sembra incasinata e manipolata in tutti i modi sbagliati, con alcuni scambi (“Sei un pazzo.” “Lo stai capendo solo adesso?”) che pretendono che chiunque abbia fatto un casino sia moralmente obbligato a pagarne le conseguenze.

C’è molta colpa da parte di tutti per come sono finite le cose. La croce sulla tomba però potrebbe essere stata la scelta del protagonista. Aaron Taylor-Johnson è bello, in perfetta forma da eroe d’azione, e si adatta perfettamente alla definizione di idolo del matinée moderno. Sulla carta, il ragazzo urla star del cinema. Sullo schermo, ha la fastidiosa tendenza a risucchiare l’ossigeno da quasi ogni scena in cui si trova. Quando Taylor-Johnson appare in ruoli minori, come in Bullet Train, The Fall Guy o il prossimo Nosferatu, o è semplicemente una persona tra tante che punta verso i green screen (vedi: Godzilla), la sua presenza/buco nero è compensata da altri fattori. Lasciare che indossi il giubbotto con la criniera di leone di un personaggio importante come questo e non importa quante volte lo facciate correre attraverso i muri o saltare nella mischia. Avrete un prosciugamento di energia. E quando si tratta di portare potenzialmente il vostro universo cinematografico già ferito al traguardo (speriamo), i boss del fil non possono permetterselo. Non sappiamo se Kraven – Il cacciatore sia davvero l’arco finale del Sony’s Spider-Man Universe. Si tratta senza dubbio di un colpo di grazia. Autoinflitto.

Da Rolling Stone US