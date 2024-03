Il ruolo di James Bond è stato offerto ad Aaron Taylor-Johnson

Forse questa volta ci siamo davvero. Secondo il Sun, il ruolo di James Bond è stato formalmente offerto ad Aaron Taylor-Johnson.

Addetti ai lavori sostengono che l’attore britannico, originario di High Wycombe, Buckinghamshire, dovrebbe accettare il ruolo di 007, prendendo il posto di Daniel Craig, che ha interpretato la spia più famosa dell’MI6 per 15 anni.

Eon Productions, che realizza i leggendari spy movie, inizierà le riprese quest’anno.

Una fonte ha detto: “Bond è di Aaron, se desidera interpretarlo. L’offerta formale è sul tavolo e stanno aspettando una risposta”. Anche il Daily Mail riporta che Aaron Taylor-Johnson è la prima scelta della produttrice Barbara Broccoli.

“Per quanto riguarda Eon, Aaron firmerà il suo contratto nei prossimi giorni e potranno iniziare a prepararsi per il grande annuncio.”

Il nuovo film di Bond era stato ritardato a causa degli scioperi di Hollywood dell’anno scorso. Ma dall’interno arrivano conferme che si stia lavorando su una sceneggiatura, con la produzione prevista per aver luogo ai Pinewood Studios nel Buckinghamshire.

Aaron, 33 anni, era in corsa per il ruolo insieme ad attori tra cui il premio Oscar Cillian Murphy, Idris Elba, Henry Cavill e James Norton.

Quando la scorsa settimana gli è stato chiesto se avrebbe vestito i panni di Bond, Aaron ha risposto: “Trovo affascinante e meraviglioso che la gente mi veda in quel ruolo. Lo prendo come un grande complimento”.

Sembra che performance di Aaron nei panni di uno psicopatico nel thriller Animali notturni del 2016, che lo ha visto vincere un Golden Globe come miglior attore non protagonista, abbia aperto le porte al casting: “Aaron potrebbe non essere il più conosciuto, ma è un attore di incredibile talento”, ha spiegato una fonte. “Quella parte ha mostrato la sua profondità come attore. È la persona perfetta per interpretare Bond e riprenderà da dove Daniel aveva interrotto”.

Craig, 56 anni, ha appeso la sua Walther PPK dopo No Time To Die del 2021. Il film è concluso con un finale scioccante in cui Bond viene apparentemente ucciso. Quindi, con 007 apparentemente out, non è chiaro dove si inserirà il prossimo film nella sequenza temporale.