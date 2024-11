Distillare come Anderson .Paak: la collab con Jameson Whiskey arriva in Italia

Che il whiskey stia alla musica come il vin santo alla religione è cosa da tempo nota. Quello di Jameson però è un progetto che vuole portare questa affinità elettiva a un livello superiore, creando un contesto di reciproco supporto e condivisione di valori e approcci. Jameson Distilled Sound porta in Italia una delle campagne musicali più audaci e autentiche, dopo che l’inconfondibile impronta di Andersoon .Paak ha segnato il format nella sua versione globale. Il musicista californiano ha infatti curato la Sound Distillery come direttore creativo, inaugurando l’iniziativa a Dublino con un evento esplosivo che ha coinvolto 26 giovani talenti da tutto il mondo. Tra workshop, jam session e sessioni di registrazione, .Paak ha aperto le porte della sua visione musicale, mescolando artisti e generi in un mix che, proprio come un buon distillato, fonde note e sfumature uniche. Distilled Sounds with Anderson .Paak | Jameson Whiskey

In Italia, questa esperienza si declina in un viaggio che attraversa la scena musicale pop-urban di Roma, Milano e Napoli, trasformando il progetto globale in un fenomeno locale. Gli artisti scelti incarnano lo spirito e i valori di Jameson: Willie Peyote con la sua capacità di raccontare le contraddizioni sociali, Mecna con le sue produzioni raffinate e intime, e Bassi Maestro, una delle colonne dell’hip hop italiano. Accanto a loro, Jameson punta anche su Claudym, giovane promessa della scena underground, per celebrare il nuovo e l’autentico.

Gli eventi, che inizieranno a Roma il 5 dicembre all’Hacienda (ospite Willie Peyote, Bassi Maestro e Claudym), si propongono come un’occasione unica per esplorare un nuovo modo di fare musica. Il calendario si arricchisce di tappe particolari, tra cui il live del 17 marzo a Milano, durante il quale Mecna sarà headliner per la celebrazione di San Patrizio, un omaggio alle origini irlandesi del brand. Napoli chiuderà in bellezza questa serie di live nella primavera 2025, offrendo uno show che combina beat, testi e dj set curati da Goedi e DJ Filo (presenti a tutti gli appuntamenti) per un’esperienza sensoriale totale.

Ma Jameson Distilled Sound non è solo musica dal vivo. A Milano, infatti, la campagna si arricchirà di due serate speciali, le “Talk & Studio Experience”, in cui Bassi Maestro e Sick Luke porteranno il pubblico dentro il mondo della produzione musicale. La prima serata vedrà i due producer discutere le tecniche di beatmaking, mentre la seconda darà spazio a una Studio Experience dal vivo, in cui i partecipanti potranno assistere alla creazione di suoni e tracce.