‘Smile 2’ dimostra che non c’è niente di più spaventoso della celebrità pop

Ogni franchise horror opera secondo le proprie regole, quindi, nello spirito di servizio pubblico, vi daremo un aggiornamento sui parametri del debutto alla regia del regista Parker Finn nel 2022, Smile. C’è un parassita soprannaturale che si nutre di traumi e si attacca a un ospite riluttante. Gli effetti collaterali possono includere: paranoia, follia, allucinazioni che coinvolgono amici e persone care che sorridono da un orecchio all’altro come se stessero facendo un’audizione per un biopic su Joker, con pianificazione del suicidio e suicidio effettivo. Dopo sei o sette giorni, lo sfortunato destinatario di queste attività paranormali deve convincere qualcuno a testimoniare la propria morte e quindi passare la maledizione. È essenzialmente una lettera a catena malvagia incrociata con una tenia, se la tenia potesse raggiungere i sei metri di altezza, assomigliare a vostra madre ed entrare nel vostro corpo separando le vostre mascelle. Be’ figo, no?

Da lungometraggio che lavora sulle idee di Finn nel corto Laura Hasn’t Slept (2020), Smile ha giocato ripetutamente il suo ghigno come asso nella manica ed è diventato a sorpresa un successo. La Paramount, intuendo un possibile nuovo franchise horror in divenire, ha subito dato il via libera a un sequel. Il film potrebbe non avere un cattivo immediatamente riconoscibile – nessuno confonderebbe l’entità esile a trentadue denti che incasina le menti delle persone per la seconda venuta di Chuckie, Freddy o Jason – ma come l’iconica maschera da hockey e i guanti con le dita a rasoio dei bei tempi passati, quell’espressione facciale maniacale fungeva da sinonimo per omicidi seriali, emozioni e brividi. La domanda non era tanto se Finn e soci avrebbero iniziato a rilasciare più titoli, ma quanto velocemente questa presunzione sarebbe stata smentita.

Smile 2 | Trailer Ufficiale

Watch this video on YouTube

La risposta è: per fortuna non così velocemente. Smile 2 inizia più o meno dove finisce il primo film, concentrandosi sull’ultimo ragazzo dell’originale, Joel (Kyle Gallner), sei giorni dopo aver assistito alla morte dell’amico posseduto. È ancora perseguitato dalle visioni del suo corpo in fiamme, infatti, mentre si dirige verso un deposito di droga nascosto in qualche angolo rurale nel nord. Sa di essere condannato, ma è convinto che se trasmetterà la maledizione a qualche delinquente che merita davvero questo destino, riequilibrerà un po’ la bilancia del karma. Le cose vanno male e, nel mezzo del caos che si verifica, un intermediario (Lukas Gage) diventa la prossima vittima. Tanto per divertirsi, Finn mette in scena una morte cruenta che coinvolge un camion, un corpo e una macchia di sangue che, mentre la telecamera si alza e torna indietro, assomiglia a… be’, vedi titolo.

Finora, tutto molto smile-y. Presto incontreremo la nostra nuova eroina: Skye Riley (la Naomi Scott di Aladdin). È una famosissima cantante pop coinvolta in un incidente stradale che l’ha lasciata sfregiata e ha ucciso il suo fidanzato, una star del cinema (Ray Nicholson. Sì, suo padre era noto per QUEL sorriso). Ora, dopo un anno di riposo, recupero e riabilitazione, Riley è pronta per il suo tour di riscatto. È in piena modalità pubblicitaria, si esercita in routine con ballerini, dà alla stampa quel che vuole e appare al The Drew Barrymore Show – mitica Barrymore per essere apparsa come se stessa – per dichiarare in lacrime l’inizio dell’era Newly Sober Riley 2.0. Sua madre (Rosemary DeWitt), il suo onnipresente assistente (Miles Gutierrrez-Riley) e lo sponsor (Raúl Castillo) che finanzia il suo ritorno contano sul fatto che rimanga pulita e arrivi sempre puntuale. La pressione per esibirsi e i disturbi fisici che le sono rimasti però significano che gli antidolorifici illeciti sono una necessità. Quindi Skye si ferma all’appartamento del suo spacciatore per il Vicodin. Sfortunatamente, a lui è capitato di vedere un ragazzo togliersi la vita circa sei giorni prima, e ora crede che qualcosa lo stia facendo impazzire…

Ed è a questo che la situazione diventa o molto interessante per i tipi colti o divertimento puro per le persone che vogliono semplicemente saltare sulla sedia dalla paura e provare il brivido. Smile 2 fa sicuramente la sua parte in quest’ultimo caso, raggiungendo l’apice quando il grande cattivo della serie costringe un ospite a spaccarsi il cranio con una piastra per sollevamento pesi. Il risultato non è, ehm, bello da vedere. Ora che Riley ha iniziato a vedere tutti, dai fan al suo ex fidanzato defunto, sfoggiare quello sguardo rivelatore con la testa in giù e gli angoli della bocca in su – e Scott dimostra di essere abile nell’andare fuori di testa tanto quanto lo è nel prendere note alte – è solo una questione di tempo prima che arrivi il momento davvero tosto. Nel frattempo, Finn lancia sullo schermo ogni trucco stilistico del suo repertorio, dalle panoramiche orizzontali in stile telecamera di sorveglianza a composizioni capovolte disarmanti. La colonna sonora dreadcore del compositore Cristobal Tapia de Veer suona come la musica di apertura di Shining imbevuta di codeina. Il tasso pro capite di sorrisi inquietanti qui è fuori scala.

Eppure, ambientando questo seguito dello Smileverse nel mondo delle megastar del pop moderno, Finn sembra fare di più che semplicemente aggiungere ulteriore splendore tra paillettes e numeri di danza nel mix. Skye Riley può essere facilmente vista come un insieme di Camila Cabello, Charli XCX, Dua Lipa e una cantante pop donna su tre che ha scalato le classifiche negli ultimi dieci anni. E, indipendentemente dal fatto che incorpori o meno sguardi agghiaccianti e scopra i denti nelle sequenze più inquietanti, Smile 2 passa molto tempo a tirare fuori l’orrore dal vecchio apparato dell’industria musicale. La madre di Riley è il suo terrore principale. I tirapiedi e i produttori dei tour la stanno uccidendo dolcemente con finta gentilezza e poca reale preoccupazione per la sua stabilità. Gli uffici stampa sono solo un passo avanti rispetto ai ladri di cadaveri. I fan oltrepassano i confini con sorprendente regolarità. (Almeno Skye non viene rapita da Josh Hartnett.) Ci sono momenti anche molto lunghi in cui dimentichi davvero che stai guardando un film di Smile e non puoi essere biasimato per aver pensato di esserti imbattuto in una versione leggermente più da incubo di Beyond the Lights – Trova la tua voce.

Quando questi due elementi si intrecciano, come nel caso dell’incontro davvero inquietante di Riley con i ballerini nel suo appartamento o in un climax che coinvolge un concerto, puoi capire perché la decisione di collocare questo capitolo del franchise in questo particolare panorama sembri matura per diventare un horror. Ma quello che questo sequel sembra davvero suggerire è che non c’è niente di più spaventoso di una pop star instabile nel 2024, sull’orlo di un tracollo pubblico catturato da un milione di cellulari e consumata da dipendenti dai social media affamati di scandali. Quando si tratta di possedere la tua anima, un demone soprannaturale non può reggere il confronto con lo show biz. Smile 2 potrebbe non essere la tazza di tè di un fanatico dell’horror. Ma Chappell Roan adorerà questo film.

Da Rolling Stone US