'Celebrity Wines', in ogni bicchiere c'è una storia Il documentario prodotto da RS Productions e My Personal Italy nelle sale italiane il 15, 16 e 17 luglio è un'esplorazione della cultura vitivinicola italiana attraverso i racconti di star che hanno scelto di produrre vino nelle nostre regioni. Esmeralda Spadea ci porta a incontrare Al Bano, Trudie Styler, GianMarco Tognazzi, Ronn Moss e tantissimi altri, fra aneddoti, storie passate e visioni sul futuro

In ogni vino c’è un racconto, una storia. E ogni vino è “una festa mobile”, come dice Esmeralda Spadea citando Ernest Hemingway, perché ti fa partire verso un nuovo viaggio, sia all’indietro, nelle radici di una Storia (con la maiuscola) che spesso porta nella tradizione di famiglie, territori, scelte spesso imprevedibili ma che si rivelano vincenti; ma anche verso il futuro, verso il racconto di un’altra storia, ancora da scrivere.

Questo è l’assunto di Celebrity Wines, un documentario prodotto da RS Productions e My Personal Italy in arrivo nelle sale italiane il 15, 16 e 17 luglio dopo l’anteprima mondale all’Ischia Global Film Festival.

Celebrity Wines | Trailer Ufficiale

Diretto da Giacomo Arrigoni, Celebrity Wines nasce dall’idea di Esmeralda Spadea, che l’ha anche scritto, di raccontare lo straordinario patrimonio italiano del vino attraverso le celebrità nazionali e internazionali che hanno deciso di produrre vino in Italia. Un panorama sempre più ampio di nomi famosissimi, ma non a tutti noti nel campo dell’enologia e della vinificazione.

Dopo il successo del precedente film Spicy Calabria, sempre diretto da Giacomo Arrigoni (12 vittorie a festival internazionali e attualmente distribuito in Italia, Regno Unito, Stati Uniti, Germania e Giappone), che esplorava la regione più piccante del mondo per scoprire il mondo del peperoncino, Esmeralda Spadea viaggia questa volta tra le regioni italiane alla scoperta dei vini prodotti da personaggi celebri nel campo sportivo, cinematografico, musicale e artistico.

Un modo diverso di raccontare la vita di queste star, a partire da una passione comune e un viaggio inedito tra gusto e aneddoti leggendari di personalità di calibro internazionale.

Sullo schermo si alternano Al Bano, che dal cuore della sua Puglia racconta l’intreccio fra la sua carriera di cantautore di fama mondiale e la passione per il vino, legata moltissimo alla storia della sua famiglia e al rapporto con sua madre e suo padre (a cui ha dedicato il primo vino della sua cantina: Don Carmelo), svelando l’importanza delle radici, della passione e del sacrificio.

E poi c’è GianMarco Tognazzi, un’altra storia di vino che si lega fortemente alla storia della sua famiglia: siamo nel Territorio Libero della Tognazza, vicino a Roma, in quella che era stata la tenuta di suo padre Ugo Tognazzi; un luogo dove oggi il “vinificattore”, come si autodefinisce, produce le sue etichette “molto eno e poco logiche”, autentici vini della memoria che riportano al passato degli affetti, della famiglia e dell’infanzia.

E poi si va in Abruzzo da Jarno Trulli, che unisce il tempo lento della vite al ritmo folgorante delle corse in Formula 1. L’ex pilota ci conferma quanto, proprio come nel lavoro sulla pista, sia fondamentale la collaborazione con un team, anche per produrre vino.

E ancora verso il Palagio, la tenuta immersa tra le colline toscane del Chianti in cui Trudie Styler insieme all’enologo Riccardo Cotarella affida il suo “message in a bottle” alle creazioni che prendono il nome della canzoni del marito della produttrice e regista, Sting; nascono vini che sono anch’essi canzoni senza tempo, racconti cinematografici pregni di storie.

Il calciatore brasiliano Anderson Hernanes produce invece nel Monferrato, a Ca’ Del Profeta, com’era soprannominato lui quando giocava in campo, etichette dai nomi ispirati a passi della Bibbia; mentre nel Canavese Johnson Righeira viaggia nel tempo inneggiando alla libertà creativa: la sua, e quella del suo erbaluce.

Guidati dall’amore per la Romagna, Carlo Cracco e la moglie Rosa Fanti, originaria di Santarcangelo, hanno invece riportato in vita un vitigno autoctono che si credeva perduto, e alla loro produzione di vino intrecciano le storie culinarie e sentimentali che li hanno uniti.

Infine, immerso in un sole pugliese che ricorda le atmosfere californiane, l’eterno Ridge di Beautiful Ronn Moss canta le sue canzoni tra le vigne, celebrando una carriera di successi che continua proprio grazie all’amore per l’Italia e alla scoperta del vino.

RS Productions, fondata a Milano nel 2019 da un gruppo imprenditoriale di lunga esperienza nei settori media ed editoria, è una casa di produzione e distribuzione cinematografica indipendente. La Società è proprietaria, insieme a Portobello SpA, di Web Magazine Makers, casa editrice che ha in licenza per l’Italia la storica testata Rolling Stone e detiene partecipazioni in Pepito Produzioni e Maestro Distribution.

RS Productions ha realizzato molteplici produzioni di successo, tra cui Enigma Rol di Anselma Dell’Olio (Nastro d’Argento 2024), presentato alla 18esima edizione della Festa del Cinema di Roma; Franco Battiato – La voce del padrone di Marco Spagnoli (Nastro d’Argento 2023), uno dei docufilm italiani più visti nel 2022; I fratelli De Filippo di Sergio Rubini (un David di Donatello, un Nastro d’Argento, due Globo d’Oro e due Ciak d’oro nel 2022); Franco Zeffirelli, conformista ribelle, sempre di Anselma Dall’Olio, presentato alla 79esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia e Aiuto! È Natale! di Kristoph Tassin, che vanta nel cast il premio Oscar Richard Dreyfuss. La società ha inoltre distribuito in Italia diverse produzioni internazionali, tra le quali The Book of Vision, Fabian – Going to the Dogs, In the Fire e Muti, con il pluripremiato Morgan Freeman.

My Personal Italy è una casa di produzione cinematografica italiana inserita nella rete “media” del gruppo Oplus, specializzata in produzione di film e documentari per il mercato italiano e straniero, in particolare cinese. L’ultimo film-documentario prodotto dal gruppo è stato proprio Spicy Calabria di Giacomo Arrigoni, sulla storia del peperoncino, distribuito al cinema, selezionato in oltre 20 festival e vincitore di 12 premi in prestigiosi Festival internazionali.

Celebrity Wines sarà nelle sale italiane il 15, 16 e 17 luglio distribuito da RS Productions.