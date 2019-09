Le canzoni di Battisti e Mogol arrivano in streaming, finalmente

Il mistero dell'apparizione di Lucio Battisti su Spotify

Posted in: News Musica

Niente versione karaoke o strane cover, una raccolta dei classici del cantautore è finalmente in streaming. Purtroppo non è un'uscita ufficiale: l'etichetta che ha pubblicato tutto non è parte di Universal, e in scaletta ci sono errori di battitura. «Non ne so nulla, ma è una buona notizia», ha detto Mogol.