La nipote di Aretha Franklin ha fatto il provino per ‘American Idol’

Si chiama Grace, ha 15 anni e ha sostenuto il provino per il talent American Idol. Tutto nella norma, se non fosse che Grace è la nipote della regina del soul, Aretha Franklin.

Grace ha rivelato subito ai giudici (Lionel Richie, Katy Perry e Luke Bryan) di essere la nipote di di Aretha, scatenando le reazioni dei tre. «Non capivo pienamente il fatto che fosse famosa in tutto il mondo», ha ricordato Grace nella clip che potete vedere qui sotto. «Eravamo molto legate, viaggiavo spesso con lei. Per me era solo nonna».



La 15enne ha poi intonato Killing Me Softly nella versione di Lauryn Hill e Ain’t No Way di Aretha. Il video:





Essere la nipote di una delle più grandi cantanti del mondo non le è servito: Luke Bryan e Ritchie hanno votato ‘no’, con Ritchie che le ha consigliato di prendersi del tempo per lavorare ancora prima di tornare e rifare l’audizione.

Katy Perry ha invece votato ‘sì’: «Diamole una possibilità. Sono sicura che Aretha non era Aretha quando ha cominciato. Voglio lavorare con te». Lionel non ha cambiato voto ma si è alzato per spiegare alla teenager su cosa dovesse lavorare per migliorare: «Se superi la timidezza sarai incredibile».



Aretha Franklin è morta nella sua casa di Detroit nel 2018 per un cancro al pancreas. Aveva 76 anni.