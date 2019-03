I Tame Impala sognano già l’estate nel nuovo singolo ‘Patience’

L’attesa è finita: quattro anni dopo avere raggiunto un nuovo livello di pop psichedelico con lo scintillante Currents, del 2015, i Tame Impala hanno pubblicato un nuovo singolo. Con Patience la band australiana riprende l’elegante produzione del disco precedente e fa ulteriori passi avanti: se quell’album era stato il momento in cui Kevin Parker passava dall’essere un cerebrale musicista da cameretta al tipo di artista e produttore che compare in un album di Rihanna, Patience adesso lo mostra completamente a suo agio nel proprio orizzonte espanso, mentre punta addirittura verso le stelle.

“Has it really been that long?/Did I count your days wrong?”, Parker canta spensierato su un luminoso groove di piano. Il comunicato stampa di Patience cita la disco anni settanta e la house anni novanta come influenze chiave, e di sicuro queste sono entrati nella formula – potrebbe essere un pezzo dei Bee Gees al massimo della forma – ma ci sono anche tracce delle vibrazioni rave di Merriweather Post Pavilion degli Animal Collective, del 2000. Una cosa possiamo affermare con certezza: questa canzone sembrerà assolutamente potente quando Parker la suonerà a Coachella, il mese prossimo.