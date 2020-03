Non tutto è chiuso per il coronavirus: si può sempre andare a vedere il tour di Saverio Raimondo

In un momento di psicosi in cui il coronavirus sta distruggendo il settore degli spettacoli dal vivo, c’è un highlander che sta cercando di tornare alla normalità: il tour di Saverio Raimondo. “Non c’è ragione per restare a casa, né per me né per il pubblico. Le ragioni per ridere non mancano; anzi, si sono moltiplicate”, dice il comico. “È importante comunicare che lo spettacolo dal vivo riprende, che i locali sono aperti, gli artisti in giro; ed è proprio in momenti come questo che la satira, specie la stand-up comedy che ironizza in primis su noi stessi e le nostre fobie, le nostre nevrosi, si fa antidoto, vaccino: non aiuta solo a sdrammatizzare, a relativizzare, ma anche a tenersi lucidi e allegri. L’importante è lavarsi le mani prima di applaudire e ridere nel gomito”.

Dopo il successo de Il Satiro Parlante – il suo spettacolo di stand-up comedy girato per Netflix – Saverio Raimondo è in tour con più di un’ora di materiale completamente nuovo, con la solita ironia politicamente scorretta e la sua naturale irriverenza che smonta le ansie contemporanee, i costumi sessuali all’indomani del MeToo, la scena politica italiana e sé stesso. Di seguito tutte le date, tra cui vale la pena di ricordare quella del 1 aprile al Monk di Roma.

Ecco le date:

Prato, 5 marzo

Siena, 11 marzo

Livorno, 12 marzo

Perugia, 13 marzo

Trento, 18 marzo

Terni, 19 marzo

Rieti, 20 marzo

Pisa, 26 marzo

Roma, 1 aprile

Genova, 3 aprile

Padova, 29 aprile

Conegliano, 30 aprile