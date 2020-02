Non fare figli per salvare il pianeta

Le proteste per il clima del movimento dei Fridays for Future hanno assunto una nuova forma nel Regno Unito: il “BirthStrike” è lo sciopero della natalità per salvare il pianeta. Secondo i sostenitori, questo pianeta non è sufficientemente sicuro e difeso per fare figli e inoltre il controllo della natalità ridurrebbe nettamente la produzione di anidride carbonica nel pianeta.

Nel nuovo documentario di ARTE incontriamo la leader del movimento: è Blythe Pepino, già nota come cantante del gruppo pop Vaults, che a 33 anni ha rinunciato al desiderio di diventare mamma per provocare un cambiamento politico radicale.