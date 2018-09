Zoe Kravitz sarà la protagonista della serie tv di ‘Alta Fedeltà’

Zoë Kravitz: la bella ribelle Voglia di ribellione femminile in testa, sangue artistico nelle vene. E mentre sbarca in TV con "Big Little Lies", nel frattempo non smette di coltivare la sua musica

Emily Ratajkowski, Bocelli sui pattini e Mastandrea uomo uccello: Cattelan va a teatro EPCC arriva al teatro Parenti di Milano per sei puntate uniche. Super ospiti, temi d'attualità e un sacco di risate

X Factor 12, le pagelle: questo è l'anno della trap Nella serata con Tommaso Paradiso a fare da ospite, le band latitano e le ragazze sono le più agguerrite, mentre Manuel Agnelli si riscopre un fan degli aspiranti Sfera Ebbasta e Pino Daniele diventa indie

Se non avete ancora visto 'Orphan Black', è ora di recuperare Arriva oggi per la prima volta in Home Video in Italia la serie thriller targata BBC America, che riflette sulle implicazioni morali della clonazione umana. Con una Tatiana Maslany strepitosa.

L'omicidio di Tupac arriva in televisione Sei episodi che raccontano la riapertura del caso sulla morte del rapper. Dal 24 settembre su Crime+Investigation

Anthony Bourdain, il trailer dell'ultima stagione di ‘Parts Unknown’ Il rimo episodio sarà in Kenya poi Manhattan e il Texas mentre è probabile che verrà cancellata la puntata registrata a Parigi, dove lo chef si è tolto la vita a giugno

Emmy 2018: 'The Marvelous Mrs. Maisel‘ sta cambiando l'industria dell'entertainment Tra i vincitori degli Oscar della tv anche 'Game of Thrones, ‘The Assassination of Gianni Versace', The Americans', 'The Crown'. E nella sfida streaming vs broadcasting ha di gran lunga la meglio il primo.

L’episodio di 'BoJack Horseman' che cambierà per sempre l’animazione tv La sesta puntata della quinta stagione rompe tutte le regole dei cartoni animati: geniale e menefreghista, poetico e arrogante, Bojack non si preoccupa di cosa possa o non possa fare una serie d’animazione

'Romolo + Giuly', il Muro capitale Una tragedia shakespeariana in romanesco e un cast di nomi super cult. «Il romano? È un napoletano mancato» secondo Fortunato Cerlino.