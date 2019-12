‘ZeroZeroZero’, guarda il trailer della serie dal libro di Saviano

Sono arrivate le prime immagini ufficiali di ZeroZeroZero, la serie Sky Original diretta da Stefano Sollima e tratta dal libro ZeroZeroZero di Roberto Saviano. Un affresco a tinte crime sul traffico internazionale di droga che vediamo per la prima volta nel trailer ufficiale. Tre continenti (America, Europa e Africa), sei lingue (inglese, spagnolo, italiano, francese, wolof e arabo) e quasi un anno di riprese per gli otto episodi che vedremo su Sky dal 14 febbraio 2020.

ZeroZeroZero racconta di sistemi criminali e familiari diversi tra loro ma ugualmente violenti e assetati di potere, e come i cartelli messicani, la ‘ndrangheta e uomini d’affari americani corrotti si contendano la supremazia delle rotte della merce più distribuita al mondo: la cocaina.

Nel cast ci sono Andrea Riseborough (Morto Stalin se ne fa un altro, La battaglia dei sessi) e Dane DeHaan (The Amazing Spiderman 2, In treatment) e con Gabriel Byrne (In treatment, I Soliti Sospetti), Harold Torres (Sin nombre, Northless), Giuseppe De Domenico (Euphoria), Adriano Chiaramida (Romanzo Criminale – La Serie), Francesco Colella (Made in Italy, Piuma) e Tcheky Karyo (Nikita, A Gang Story). Con Stefano Sollima alla regia, Janus Metz (Borg McEnroe, True Detective) e Pablo Trapero (Mondo grua, The clan).