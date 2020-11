Xavier Dolan girerà la sua prima serie tv: ‘The Night Logan Woke Up’ 

Xavier Dolan debutterà nel mondo delle serie tv con The Night Logan Woke Up, un thriller psicologico prodotto da Studiocanal, Canal Plus e Quebecor Content. Si tratta di un adattamento dello spettacolo teatrale omonimo di Michel Marc Bouchard, una miniserie in cinque parti scritta, diretta e co-prodotta dal regista di Mommy. Nel cast ci saranno molti attori della pièce, tra cui Julie Le Breton, Magalie Lépine-Blondeau, Éric Bruneau, Patrick Hivon e Julianne Côté.

La storia è ambientata in Quebec nei primi anni ’90. Protagonisti tre ragazzi: Mimi, suo fratello Jules e il loro migliore amico Logan. I maschi fanno parte della squadra di baseball locale, mentre Mimi sogna una carriera nel mondo del teatro. Progettano anche di trasferirsi insieme negli Stati Uniti, ma Logan, poco prima del suo 17esimo compleanno, violenta la 14enne Mimi. L’evento distruggerà il loro rapporto e la vita delle due famiglie. Trent’anni dopo, Mimi è diventata una tanatologa ed è costretta a tornare a casa dopo la morte della madre: qui dovrà affrontare il suo passato e i suoi traumi.

«Xavier Dolan racconta storie di profonda umanità con una voce unica e riesce a mettere sullo schermo relazioni vere, reali», ha detto Francoise Guyonnet, executive managing director delle serie tv di Studiocanal. La serie entrerà in produzione a marzo 2021 e dovrebbe andare in onda nel 2022.