X Factor: i nuovi giudici sono Mara Maionchi, Sfera Ebbasta, Samuel e Malika Ayane

X Factor ha svelato le sue quattro carte per i giudici dell’edizione 2019: Mara Maionchi, Sfera Ebbasta, Samuel dei Subsonica e Malika Ayane.

Una giuria abbastanza anomala, decisamente poco coesa per età e background, ma che potrebbe regalare emozioni. Brutte o belle che siano. A presentare come sempre il talent giunto alla sua 13esima edizione sarà Alessandro Cattelan, che da quest’anno entra anche nella squadra di autori come creative producer.

Un bel risultato soprattutto per Sfera Ebbasta, reduce di un secco no della RAI fra i giudici di The Voice, e di Samuel Romano, timido e introverso leader dei Subsonica, che entra così nello scintillante mondo della TV.