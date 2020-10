X Factor, cominciano i live: Ghali primo ospite

X Factor entra nel vivo: giovedì iniziano i live del longevo talent di Sky Uno – non il più longevo della tv, ma siamo comunque all’edizione 13 – e si prova a cambiare tutto. Partendo dagli inediti, già dalla prima puntata e non più un ‘premio’ per i finalisti: «È grande show televisivo che crea un percorsi musicali e in alcuni casi discografici. Ci sembrava giusto raccogliere questa sfida» dice Nils Hartmann di Sky Italia. «È anche per questo motivo se ho accettato di partecipare», dice Agnelli. «Chi uscirà alla quarta puntata avrà fatto più inediti di chi è arrivato in semifinale negli anni passati. Ma sono importanti anche le cover, anche io ne ho fatte tante. Servono per mettere a fuoco le personalità». E a mezzanotte, dopo la prima puntata, uscirà anche il primo Mixtape ufficiale con i brani dei concorrenti.

Cambiano tante altre cose, e questa volta è colpa del coronavirus. Addio al Loft, la casa in cui i cantanti vivevano insieme. «I ragazzi vivranno singolarmente, in maniera di ridurre i contatti e con tutte le loro attività sono schedulate in maniera da rispettare i protocolli di sicurezza. Una ‘verticalizzazione’, la chiamano. «Faticosa, dura, ma porta a dei racconti nuovi». Addio al pubblico, «al loro posto ci saranno dei figuranti», e addio, ovviamente, anche alla finale al Forum di Assago.

Ma the show must go on. E quindi Emma, Hell Raton, Agnelli e Mika schierano i 12 concorrenti e promettono una competizione che sia «a favore della musica». E un pensiero in conferenza va ai lavoratori dello spettacolo: «Il nostro scopo è ricordare a tutti che c’è una categoria di lavoratori che rimane a casa. Non devono essere dimenticati, devono essere aiutati così come gli altri professionisti»

Le novità continuano anche dopo i live: torna Daniela Collu alla conduzione di Hot Factor, che guiderà i commenti a caldo un secondo dopo la fine dello show di prima serata; ed è già in onda il Daily, il racconto giorno per giorno del lavoro di ogni concorrente e dei giudici. Novità anche nel backstage: nel comparto creativo, quello che allestisce lo show, arrivano Laccio e Shake, esponenti del Modulo Project. E sono nuovi anche i producer che i giudici hanno scelto per lavorare con i concorrenti: Emma sceglie Frenetik & Orange per gli Under Uomini, le Under Donne di Hell Raton lavoreranno con Slait, i gruppi di Agnelli con Rodrigo D’Erasmo e gli Over di Mika con Taketo Gohara.

I concorrenti:

Under Donne – Hell Raton

Casadilego

CMQMartina

Mydrama

Under Uomini – Emma

Filippo Santi

Blue Phelix

Blind

Over – Mika

Eda Marì

Vergo

N.A.I.P.

Gruppi – Manuel Agnelli

Melancholia

Little Pieces Of Marmelade

Manitoba

Si comincia giovedì 29 ottobre alle 21.15 su Sky Uno, Ghali primo super ospite. Per tutto il resto, non perdete le nostre pagelle settimanali.