X Factor 2020, le assegnazioni per il quinto live

A una settimana dall’eliminazione di Blue Phelix e Vergo – qui le pagelle dell’ultima puntata –, i giudici di X Factor hanno assegnato i brani che verranno cantati sul palco giovedì sera.

Il quinto live sarà diviso ancora una volta in due manche. Nella prima andranno in scena delle cover: I Am the Walrus dei Beatles (suonata dai Little Pieces of Marmelade), Hunter di Bjork (assegnata ai Melancholia), Storia d’Amore di Adriano Celentano (N.A.I.P.), In The End dei Linkin Park (Blind, che ha riscritto una strofa), Dance Monkey di Tones and I (Casadilego), La prima cosa bella di Nicola di Bari (Cmqmartina) e Piccola Anima di Ermal Meta (Mydrama).

La seconda manche, invece, sarà dedicata ai nuovi inediti dei concorrenti – Digital Cramps dei Little Pieces of Marmelade, Alone dei Melancholia, Partecipo di N.A.I.P., Affari tuoi di Blind, Lasciami andare! di Cmqmartina – e a due cover, Yesterday dei Beatles (Casadilego) e Crudelia di Marracash.