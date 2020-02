‘Westworld’, guarda il trailer della terza stagione

A meno di un mese dalla premiere della terza stagione di Westworld, la serie HBO ha diffuso la sua anteprima più inequivocabile. Nel nuovo trailer, lo show suggerisce ciò che succede dopo che gli androidi fuggono dal parco a tema e vivono tra gli umani.

Il trailer ufficiale – che arriva dopo una serie di criptici teaser e pubblicità misteriose – mostra anche auali saranno i conflitti nella terza stagione, The New World: la Dolores di Evan Rachel Wood recluta un nuovo personaggio umano, interpretato da Aaron Paul, per aiutarla nella lotta contro “la persona che ha preso il vostro futuro”.

Quella personaggio, come suggerisce il trailer, è interpretata da Vincent Cassel, che schiera la propria arma per “rintracciare e uccidere” Dolores, ovvero la Maeve di Thandie Newton, una ex alleata durante in fuga da Westworld. Nelle immagini si vede anche William insanguinato, interpretato da Ed Harris, che dice: “Salverò questo cazzo di mondo”.

“Sono nato in questo mondo. E i miei primi ricordi sono dolore. Per la mia specie, c’era un posto in cui non ci è mai stato permesso di andare. che non ci è mai stato permesso di vedere”, dice Dolores in una voce fuori campo:”Gli antichi déi stanno arrivando. E sono molto arrabbiati”.

Nell’ultima metà del trailer si sente anche Sweet Child O ‘Mine di Guns N’ Roses al piano. La terza stagione di Westworld debutterà su HBO il 15 marzo.