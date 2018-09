‘Westworld 3’, Aaron Paul di ‘Breaking Bad’ entra nel cast

Dopo lo stoner stratificato e tragico di Breaking Bad che gli ha portato tre Emmy Award, Aaron Paul non aveva più trovato un ruolo che spaccasse quanto quello di Jesse Pinkman. Ci aveva provato, lavorando serie come The Path di Hulu e Apple’s Are You Sleeping?. Ora però Variety ha annunciato che l’attore è stato scritturato per la terza stagione di Westworld, che nonostante una seconda stagione traballante, resta uno dei prodotti più celebrati degli ultimi anni.

Stando ai creatori della serie, la nuova season avrà un deciso cambio di passo narrativo, anche se ovviamente non sappiamo ancora nulla di quello che succederà alla Dolores di Evan Rachel Wood e agli altri androidi. E pare che Paul diventerà un regolare della serie, anche se i dettagli sul suo personaggio al momento rimangono segretissimi.