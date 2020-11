Wentworth Miller: «Lascio ‘Prison Break’, d’ora in poi interpreterò solo personaggi gay»

Wentworth Miller lascia Prison Break. Lo ha annunciato lui stesso con un post su Instagram. «Me ne vado, è ufficiale», ha scritto l’attore 48enne. «Non voglio più interpretare personaggi eterosessuali. Le loro storie sono già state raccontate. Per questo ho chiuso con Michael. Se siete fan della serie e vi aspettavate nuove stagioni, capisco la vostra delusione. Mi dispiace».

Miller ha fatto coming out nel 2013, e da allora ha sempre combattuto per una giusta rappresentazione del mondo LGBTQ nell’industria hollywoodiana. Ma anche contro il bullismo a cui sono ancora sottoposte molte persone omosessuali. Proprio da lì – e dalla scelta di rimuovere i commenti dai suoi canali social – parte il suo ultimo post. «Non sono preoccupato per me, io non posso essere bullizzato: ho io il potere su questo profilo. Posso bloccare chiunque. Ma ho deciso di disattivare i commenti perché penso ai giovani gay che potrebbero capitare su questa pagina, ragazzi che magari hanno fatto coming out da poco… Non voglio che si sentano esposti a queste stronzate».

La chiusura del messaggio è ancora dedicata a Prison Break, il suo più grande successo, arrivato a cinque stagioni in totale. «Se vi sentite fregati per esservi innamorati di un finto uomo eterosessuale interpretato da un vero uomo omosessuale… Be’, è proprio questo il punto». Firmato: W.M. Più l’emoji di una bandiera arcobaleno.