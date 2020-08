‘We Are Who We Are’, guarda il nuovo trailer della serie di Luca Guadagnino

È uscito da pochi minuti un nuovo trailer di We Are Who We Are, la serie Sky-HBO diretta da Luca Guadagnino, il regista di Chiamami col tuo nome. Lo show è uno dei più attesi del prossimo autunno: racconta una storia di amore, adolescenza e identità ambientata in una base militare in Italia dove vivono due giovani americani e le loro famiglie. I protagonisti sono Fraser, un quattordicenne timido e originale appena arrivato da New York, e Caitlin, una ragazza apparentemente sicura di sé che vive nella base da anni.

Oltre che regista, Guadagnino è anche showrunner, produttore esecutivo e sceneggiatore. Nel cast ci sono Jack Dylan Grazer, Chloë Sevigny, Alice Braga, Francesca Scorsese, Ben Taylor, Sebastiano Pigazzi, Beatrice Barichella e Spence Moore II. We Are Who We Are fa parte della selezione ufficiale della Quinzaine des Réalisateurs di Cannes 2020 e verrà presentata in prima mondiale al Festival internazionale del cinema di San Sebastián. Il debutto italiano, invece, sarà il 9 ottobre su Sky e Now Tv.