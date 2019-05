‘Watchmen’, guarda il teaser della serie basata sulla graphic novel di Alan Moore

Un movimento di vigilanti, ispirato dalla morte di Rorschach, e la loro terribile furia omicida sono i protagonisti del nuovo teaser per l’adattamento di HBO della celebre graphic novel di Alan Moore, Watchmen. La data di messa in onda deve ancora essere annunciata, anche se il video parla del prossimo autunno.

Damon Lindelof (Lost, The Leftovers) sarà al timone dello show, che non sarà un remake del film del 2009 diretto da Zack Snyder, ma piuttosto una storia remix che “abbraccerà la nostalgia della rivoluzionaria graphic novel originale mentre cerca di aprire nuovi orizzonti”.

Il nuovo teaser non offre molto in termini di trama, ma ruota attorno a un movimento di persone che si sono modellate sul vigilante Rorschach. Il creatore di Watchmen Alan Moore ha appositamente creato Rorschach sulla scia dei celebri eroi di destra di Steve Ditko, Mr. A e the Question, e il modo in cui Lindelof presenta i nuovi discepoli di Rorschach ricorda proprio gruppi di estrema destra e di suprematisti bianchi.

Mentre i vigilantes di Rorschach si mobilitano, il trailer mostra Jeremy Irons nei panni di un anziano Ozymandias, che a un certo punto sembra prendere di nuovo tra le mani il fato del mondo grazie a un detonatore.

Insieme a Irons, nel cast di Watchmen ci sono Regina King, Don Johnson e Tim Blake Nelson. La colonna sonora è affidata a Trent Reznor e Atticus Ross.