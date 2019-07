Veronica Mars: la quarta stagione è stata pubblicata negli Stati Uniti

Grande notizia per i fan di Veronica Mars, con il debutto della nuova stagione anticipato di una settimana. La piattaforma di streaming Hulu, infatti ha rilasciato a sorpresa tutta la stagione 4, inizialmente prevista per il 26 luglio.

Come già rivelato in precedenza, i nuovi episodi sono caratterizzati da tinte molto più oscure rispetto a quelli cui eravamo abituati, tanto che la protagonista Kristen Bell ha detto che la nuova Veronica Mars non è un personaggio per teenager, e che la serie è rivolta a un pubblico adulto, tra scene violente e di sesso.

Nella nuova stagione Veronica è alla ricerca di un serial killer che agisce a Neptune durante lo spring break, dopo che una serie di omicidi ha scatenato il panico in città. I genitori di una delle vittime ingaggiano Veronica, che si ritroverà catapultata tra i segreti che muovono l’alta società di Neptune.

I nuovi episodi di Veronica Mars sono disponibili già da oggi su Hulu, ma attualmente non è ancora stato dichiarato quando verranno pubblicati in Italia.