Vasco Rossi, l’impresa di San Siro arriva in televisione

L’impresa è conclusa, Vasco Rossi è riuscito dove mai nessuno prima lui con sei San Siro tutti e sei sold out. Un’impresa cui hanno assistito 350mila persone, un esercito di fedelissimi che ha accompagnato il Blasco dalla prima all’ultima canzone, cantando all’unisono ogni parola.

Sei live che siglano quindi un trionfo che sarà raccontato nel docu-concerto Siamo solo noi – 6 come 6, trasmesso su canale 5 lunedì 17 giugno in prima serata. Una testimonianza che, insieme agli eventi milanesi, ripercorrerà tutti i 29 concerti a San Siro, ricordati dallo stesso Vasco in un’intervista esclusiva.

Il tour del Komandante proseguirà a Cagliari il 18 e il 19 giugno con le due tappe conclusive del Vasco non stop live 2019 dove una nave interamente a tema Blasco, dalla livrea fino alla sala cinema, porterà migliaia di fan sull’isola. La nave ha collegato Genova con Porto Torres a partire dalla seconda metà di maggio e continuerà per tutta l’estate, con una tratta speciale che consentirà di partire da Genova lunedì 17 giugno e arrivare direttamente a Cagliari a bordo del traghetto, pronti per il concerto.