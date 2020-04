Un nuovo episodio di ‘Tiger King’ è in arrivo su Netflix?

Il fenomeno che ha fatto impazzire l’America (e non solo) non è ancora finito. O almeno così sembra. Gli ormai incalcolabili fan di Tiger King – la docuserie Netflix sulla vita (e i presunti crimini) di Joe Exotic, ex gestore di un parco per tigri e altri animali esotici in Oklahoma – stanno facendo salti di gioia sui loro divani della quarantena: un episodio inedito potrebbe essere in arrivo la prossima settimana sulla piattaforma di streaming.

Lo ha annunciato Jeff Lowe, attuale proprietario dello zoo nonché uno dei “personaggi chiave” della serie, in un video postato su Twitter ieri, sabato 13 aprile, da Justin Turner dei Los Angeles Dodgers. «Netflix aggiungerà una nuova puntata alla serie», dice Lowe. «Arriverà la prossima settimana. Lo gireremo domani».

Netflix, in ogni caso, non ha ancora rilasciato nessuna dichiarazione ufficiale in merito. Né si sa se la (presunta) puntata sarà una continuazione della storia di Joe & Co. oppure una sorta di reunion, come è accaduto di recente con il reality Love Is Blind.

Nel frattempo, non perdete i sette episodi finora disponibili su Netflix: sono una delle cose più belle di questa quarantena.