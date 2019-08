Tutto quello che volevate sapere sul finale di ‘Game of Thrones’ è ora online

La puntata più controversa, capace di riunire nell’indignazione tutti o quasi i fan di Game of Thrones. La HBO ha pubblicato online la sceneggiatura dell’ultimo episodio della serie, che si può leggere qua Nel testo, redatto da David Benioff e D.B. Weiss, si rendono più chiari alcuni dei passaggi più cifrati, quelli che lasciano maggior spazio a differenti interpretazioni.

Ad esempio, si capisce che Drogon non ha sciolto volontariamente il trono dopo la morte di Khaleesi (non è capace di dare un simile valore ai simboli), ma è stato solo un gesto di rabbia. Chissà se basterà a fare calmare il milione e 700 mila fan che hanno portato avanti una petizione per chiedere ai creatori della serie basata sui romanzi di George RR Martin di rifare il deludente finale.