Tutto quello che si potrà vedere su Disney +

Come sappiamo da tempo, Disney+, la nuova piattaforma di streaming pronta a fare concorrenza a Netflix, Sky e Prime Video, sarà disponibile in Italia a partire dal 24 marzo. Ma che cosa si potrà vedere esattamente? È stata annunciata oggi la line-up dei contenuti presenti dal giorno 1, che comprendono 25 titoli originali esclusivi, 500 film, 350 serie e anche produzioni “made in Italy”.

La galassia Star Wars sbarca sul network con il suo titolo più atteso: The Mandalorian, la serie spin-off che vede nel “cast” il già cult Baby Yoda. Oltre a tutti i film della saga e alle serie, tra cui Star Wars: The Clone Wars.

L’universo Marvel risponde con 30 film tra cui i più recenti Avengers: Endgame e Captain Marvel e 40 serie animate e live action tra cui Marvel’s Spider-Man e Marvel’s Agent Carter. Per le nuove produzioni in campo come The Falcon and the Winter Soldier, con Anthony Mackie e Sebastian Stan nei ruoli del titolo, e WandaVision, sul ménage tra Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) e Vision (Paul Bettany), ci sarà invece da aspettare ancora qualche mese.

Si passa dunque ai titoli a marchio Pixar, comprese serie inedite come Vita da lampada, I perché di Forky (sul personaggio più amato di Toy Story 4) e Pixar tra la gente (che porta i personaggi-icona nel mondo reale). Fino al listino Disney vero e proprio: dai classici vecchi e nuovi della casa di Topolino a tutte le serie d’animazione per i più piccoli come PJ Masks – Super Pigiamini, a novità come Togo, film d’avventura con Willem Dafoe, e il remake live action di Lilli e il vagabondo. Fino alla serie originale High School Musical: The Musical, reboot contemporaneo del rom-musicarello che ha lanciato Zac Efron.

L’ulteriore novità è l’attenzione verso le produzione italiane originali, tra cui spiccano Penny on Mars, già cult tra gli adolescenti nostrani, e I cavalieri di Castelcorvo, un inedito “teen mystery”.

Completano lo sterminato palinsesto i titoli targati National Geographic (vedi One Strange Rock con Will Smith e Il mondo secondo Jeff Goldblum) e I Simpson, di cui si potranno vedere più di 500 episodi, per la prima volta disponibili in Italia su una piattaforma di streaming.

Il costo dell’abbonamento a Disney+ è di 69,99€ all’anno, ma fino al 23 marzo sarà possibile accedere al servizio al prezzo-lancio di 59,99€.