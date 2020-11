Tutto quello che sappiamo sul nuovo ‘Dexter’

Dall’annuncio di una nuova stagione di Dexter, avvenuto nel mese di ottobre, i fan stanno scalpitando per saperne di più sui nuovi episodi. E pian piano, sul web, arrivano i primi dettagli.

Il produttore esecutivo è Marcos Siega, che dirigerà sei dei dieci episodi previsti. Lo riporta Hollywood Reporter. Oltre ad aver lavorato a Dexter in passato, Siega ha all’attivo episodi di serie come True Blood, Veronica Mars e The Following. Quello che si sa, inoltre, è che i nuovi episodi non cercheranno di riscrivere il finale – criticato da molti fan – in cui Dexter iniziava una nuova vita da boscaiolo in Oregon. Pare che lo storytelling comprenderà un passaggio di tempo sufficiente per ‘ripartire da zero’. Qualsiasi cosa significhi.





«Lo spettacolo rifletterà quel passaggio di tempo e il finale non avrà alcuna somiglianza con il finale originale» dice lo showrunner Clyde Phillips. «È una grande opportunità per scrivere un secondo finale per il nostro show».

La stagione 9 riprenderà quindi con Dexter che vive sotto falso nome a Miami. Ovviamente il protagonista sarà sempre lui, Michael C. Hall, che molti dicono non essere rimasto troppo soddisfatto da come si erano chiuse le cose nel 2013. Non resta che aspettare qualche mese.