Tutti sui social stanno già parlando del ‘Cantante mascherato 2’

Non sarà partito forte a livello di ascolti il ritorno del Cantante mascherato (3.615.000 di spettatori, pari al 16.2% di share), ma il programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1 tiene banco sui social.



Il talent show, basato sul format USA The Masked Singer, in cui protagonisti dello showbiz si esibiscono con addosso maschere e costumi molto pittoreschi che li rendono irriconoscibili, è ripartito anche da noi, dopo che la prima edizione era stata vinta da Teo Mammucari vestito da Coniglio.

A tenere banco ieri sera è stato un imprevisto, e cioè una delle maschere che ha deciso di mostrarsi e ritirarsi. Dentro al costume di Baby Alieno infatti c’erano ben quattro persone, ossia i Ricchi e Poveri: Marina Occhiena, Angela Brambati, Franco Gatti e Angelo Sotgiu. Era troppo difficile cantare, muoversi, esibirsi, perfino respirare in quelle condizioni. «Queste maschere sono tutte molto belle, ma sono di difficile gestione, perché dentro si respira poco», aveva detto Milly Carlucci visibilmente preoccupata al termine dell’esibizione. Poi alla fine della puntata Baby Alieno ha deciso di mollare prima dello spareggio con la Pecorella e concludere in anticipo la corsa nel programma.



I Ricchi e Poveri sono apparsi un po’ provati dalla sfida, ma felicissimi dell’esperienza. E, probabilmente, di essere diventati trending su Twitter loro malgrado. Ecco alcuni post.

Lo svelamento del Baby Alieno: sì, avete visto bene. Sono I Ricchi e Poveri!

Nessuno l’aveva capito#IlCantanteMascherato pic.twitter.com/KdFO93O3rM — Cinguetterai (@Cinguetterai) January 29, 2021





La partecipazione di Baby alieno in 68 secondi.#IlCantanteMascherato pic.twitter.com/i899mO6p5f — LALLERO (@see_lallero) January 30, 2021

2021. I Ricchi e Poveri nella formazione originale che, mandata a monte la reunion, il disco e la tournée mondiale per via di una pandemia, decidono di nascondersi in un pupazzo a forma di alieno come fossero Qui Quo e Qua. MA NEANCHE NEI MIGLIORI FILM. #IlCantanteMascherato — Borraccino (@borraccino_) January 29, 2021

A meno che nella Giraffa non ci siano i Cugini di Campagna impilati gli uni sugli altri, la rivelazione di Baby Alieno rimarrà veramente il più grande colpo di scena di questo millennio #IlCantanteMascherato pic.twitter.com/QZw3TUGqSu — fede (@_neardeath) January 29, 2021





L’ITALIA RIPARTA DA QUI pic.twitter.com/JNL2Lh3Y1s — gattina franzèise (@Rikydesa) January 29, 2021

Milly che ha infranto tutti i decreti e tutti i DPCM e ha messo i Ricchi e Poveri sotto la maschera del baby alieno: IO VOGLIO CREDERCI#IlCantanteMascherato — Fred 🏳️‍🌈 (@FredMosby_) January 29, 2021