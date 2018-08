‘True Detective’, il primissimo trailer della terza stagione

Il primo trailer dell’attesissimo ritorno di True Detective è qui. La serie antologica creata da Nic Pizzolatto tornerà a gennaio negli USA.

La terza stagione ha per protagonista Mahershala Ali (premio Oscar per Moonlight), che interpreta Wayne Hays, un detective della polizia statale dell’Arkansas, e “racconta la storia di un crimine macabro nel cuore degli Ozarks”, seguendo Hays in tre diversi periodi di tempo mentre indaga e fa i conti con quel mistero straziante.

“Il mio lavoro … non c’è certezza”, dice Hays nella voce fuori campo del trailer. “Questa pace … è più inquietante di qualsiasi altra cosa. Voglio sapere tutta la storia”.

Stephen Dorff (Blade) impersona il suo partner, Roland West, un investigatore statale la cui carriera è stata influenzata da uno sconcertante crimine. Ray Fisher (Justice League) interpreta il figlio di Wayne e Carmen Ejogo (Selma) è Amelia Reardon, insegnante di scuola dell’Arkansas.

La stagione, scritta da Pizzolatto comprenderà otto episodi: Jeremy Saulnier ha diretto i primi due, mentre Daniel Sackheim e lo stesso Pizzolatto si sono divisi la regia degli altri sei.

La seconda stagione di True Detective, andata in onda nel 2015 con protagonisti Colin Farrell, Rachel McAdams e Vince Vaughn, era stata accolta con una ricezione critica mista, e i fan rimasti in gran parte delusi dopo l’acclamatissima season one, con Matthew McConaughey e Woody Harrelson nei ruoli principali.