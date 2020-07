‘Beavis and Butt-Head’ sta per tornare

Comedy Central ha annunciato il ritorno di Beavis and Butt-Head, storico cartone animato in onda su MTV negli anni ’90. La rete ha ordinato due nuove stagioni: «Beavis e Butt-Head stanno entrando in un mondo completamente nuovo, quello della Gen Z».

I nuovi episodi saranno scritti dal creatore Mike Judge, che darà anche la voce ai due: «Mi sembrava il momento giusto per diventare di nuovo stupidi», ha dichiarato. «Beavis e Butt-Head sono stati la voce determinante di una generazione, e non vediamo l’ora di vederli navigare nelle acque infide di un mondo lontano anni luce da loro», ha aggiunto Chris McCarthey di Viacom.

Beavis and Butt-Head è andato in onda negli Stati Uniti dal 1993 al 1997, per poi tornare con una serie di nuovi episodi nel 2011.