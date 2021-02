Tim Burton dirigerà la sua prima serie tv

Tim Burton dirigerà e produrrà una nuova serie live-action sulla figlia ossessionata dalla morte della famiglia Addams, Wednesday Addams.

Descritta in un comunicato stampa come una “coming-of-age comedy”, lo show sarà incentrato sugli anni di Mercoledì da studente alla Nevermore Academy. “Wednesday tenta di padroneggiare la sua abilità psichica che emerge, contrastare una mostruosa follia omicida che ha terrorizzato la città e risolvere il mistero soprannaturale che ha coinvolto i suoi genitori 25 anni fa, il tutto mentre cerca di cavarsela nelle sue nuove e intricate relazioni a Nevermore”, spiega la nota.



Tim Burton is bringing Wednesday Addams to Netflix in a live-action coming-of-age series! Burton will also make his TV directorial debut on the sleuthing, supernaturally infused mystery that follows Wednesday as a student at Nevermore Academy pic.twitter.com/8ei3wIUrxq — Netflix (@netflix) February 17, 2021

Wednesday segna la prima regia di Burton per la televisione (prima aveva soltanto prodotto uno show animato degli anni ’90 basato sul suo film Beetlejuice) e il cineasta sarà dietro la macchina da presa per tutti e otto gli episodi. La serie è stata creata da Al Gough e Miles Millar – il duo dietro Smallville e Into the Badlands – che saranno anche gli showrunner. Netflix non ha ancora rilasciato ulteriori dettagli sul progetto, come data di uscita o nomi del cast.



«Quando abbiamo sentito l’idea di Al Gough e Miles Millar per Mercoledì siamo rimasti colpiti: avevano azzeccato tono, spirito e personaggi, e davano uno sguardo originale su questa storia», ha commentato il direttore delle serie originali Netflix Teddy Biaselli. «Poi abbiamo saputo che un regista visionario e grande fan della Famiglia Addams come Tim Burton voleva debuttare in televisione con questa serie. Tim ha una certa esperienza nel raccontare storie di emancipazione incentrate su emarginati sociali come Edward Mani di Forbice, Lydia Deitz e Batman. E ora applicherà la sua visione unica a Mercoledì e ai suoi spaventosi compagni di classe della Nevermore Academy».



Wednesday è probabilmente il personaggio più famoso e amato della famiglia Addams. È stata interpretata per la prima volta sullo schermo da Lisa Loring nell’originale Addams Family TV Show, mentre una giovane Christina Ricci ha impersonato il ruolo nei film live-action dei primi anni Novanta. Più recentemente, Chloe Grace Moretz ha doppiato il personaggio nel film d’animazione della famiglia Addams del 2019.