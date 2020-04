‘Tiger King’: è ufficiale, domenica arriva su Netflix un nuovo episodio

Ve lo avevamo anticipato e ora arriva la conferma: Netflix ha annunciato che domenica arriverà sulla piattaforma un after-show di Tiger King condotto da Joel McHale. Nei giorni scorsi Jeff Lowe, attuale proprietario dello zoo di Joe Exotic nonché uno dei “personaggi chiave” della serie, aveva lasciato intendere che dovevamo aspettarci un nuovo episodio in settimana.

Nel teaser dell’ottava puntata si vede McHale con addosso un cappello da cowboy, che annuncia di aver parlato insieme ad alcuni dei protagonisti di quello che sta accadendo nelle loro vite.

The Tiger King and I — a Tiger King after show hosted by Joel McHale and featuring brand new interviews with John Reinke, Joshua Dial, John Finlay, Saff, Erik Cowie, Rick Kirkman, and Jeff and Lauren Lowe — will premiere April 12 pic.twitter.com/8fbbNdaiDA

— Netflix (@netflix) April 9, 2020