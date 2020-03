‘The Undoing’, guarda il teaser della nuova miniserie con Nicole Kidman

Nicole Kidman e Hugh Grant sono i protagonisti di The Undoing di HBO, miniserie in sei parti che sarà presentata in anteprima il 10 maggio. Lo show, scritto per la televisione da David E. Kelley (il creatore di Ally McBeal e Big Little Lies, tra le altre) e diretto da Susanne Bier (In un mondo migliore), è basato sul romanzo di Jean Hanff Korelitz You Should Have Known.

La storia serie segue Grace e Jonathan Fraser (Kidman e Grant), che vivono alla grande nell’Upper East Side. La sinossi spiega: “Una notte nella loro vita si scatena il caos a causa di una morte violenta e una catena di rivelazioni terribili. Dopo una catastrofe pubblica, e scioccata dal non essere stata in grado di seguire i suoi stessi consigli, Grace deve distruggere la sua vita e crearne un’altra per suo figlio e la sua famiglia”.

Nel caso ci sono anche Donald Sutherland, Noah Jupe, Edgar Ramirez, Ismael Cruz Cordova, Lily Rabe, Noma Dumezweni e la nostra Matilda De Angelis: “Amici italiani, non vedo l’ora di far vedere questo gioiello anche a voi. Aspettateci. Arriviamo”, ha scritto l’attrice su Instagram.

Negli USA la serie sarà disponibile su HBO, così come su HBO NOW, HBO GO, HBO On Demand e sulle piattaforme di streaming dei partner. Per il momento ci sono ancora dettagli sulla messa in onda italiana.