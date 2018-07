‘The Umbrella Academy’, primo sguardo ai protagonisti della serie tratta dalla graphic novel

Netflix ha rilasciato un misterioso tweet con il primo sguardo al cast di The Umbrella Academy, adattamento della serie a fumetti creata da Gerard Way dei My Chemical Romance e Gabriel Bá. Al centro della graphic novel c’è una famiglia disfunzionale di supereroi che si riunisce per risolvere il mistero della morte del padre adottivo, la minaccia dell’apocalisse e molto altro ancora.

I protagonisti sono Ellen Page, Aidan Gallagher, Tom Hopper, David Castaneda, Robert Sheehan, Emmy Raver-Lampman, T.J. McGibbon e Adam Goldley A completare il cast ci sono Mary J. Blige, Cameron Britton, Colm Feore e Cameron Brodeur.

La serie adatterà la prima storyline dei libri, che si svolge in un universo alternativo in cui John F. Kennedy non è mai stato ucciso. Nella storia, Sir Reginald Hargreeves (aka The Monocle), un extraterrestre travestito da ricco imprenditore, adotta sette ragazzi dotati di super poteri e li addestra per salvare il mondo.

Gli eroi sono Spaceboy (Luther Hargreeves, interpretato da Tom Hopper), The Kraken (Diego Hargreeves – David Castaneda), The Rumor (Allison Hargreeves – Emmy Raver-Lampman), la seduta (Klaus Hargreeves – Robert Sheehan ) Number Five (The Boy, – Aidan Gallagher), The Horror (Ben Hargreeves), e The White Violin (Vanja Hargreeves – Ellen Page).

La Vanya di Page è la pecora nera della famiglia. È l’unica dei figli adottivi di Reginald Hargreeves senza capacità soprannaturali. Una debolezza che la rende silenziosa e insicura e contro cui combatte per trovare il suo posto nel mondo.

Gerard Way è accreditato anche come produttore esecutivo.