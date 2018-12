‘The Umbrella Academy’, il trailer della serie dalla graphic novel di Gerard Way

The Umbrella Academy, la serie tv basata sull’omonima graphic novel di Gerard Way dei My Chemical Romance sta arrivando. In attesa del 15 febbraio 2019, Netflix ha diffuso un first look trailer dello show in cui recitano Ellen Page, Tom Hopper e Mary J. Blige. Way è anche il produttore esecutivo dei 10 episodi.

Il trailer ha come colonna sonora I Think We’re Alone Nowdi Tiffany del 1987 e mostra una rapida introduzione e uno sguardo umoristico alla serie, che si svolge otto giorni prima dell’imminente Armageddon.

“Nello stesso giorno dell’anno 1989, 43 bambini sono inspiegabilmente nati random da donne non collegate tra loro che non mostravano alcun segno di gravidanza il giorno prima. Sette sono stati adottati da un miliardario che ha creato l’Umbrella Academy e prepara i suoi ragazzi per salvare il mondo” si legge nella sinossi.

“Ora, i sei membri sopravvissuti si riuniscono alla notizia della morte del padre e devono lavorare insieme per risolvere il mistero che circonda la sua scomparwa. Ma la famiglia comincia a cadere a pezzi a causa delle personalità e abilità divergenti dei suoi membri, per non parlare della minaccia imminente di un’apocalisse globale”.

Originariamente concepita come una serie limitata di sei numeri alla sua uscita nel 2007, una seconda serie di The Umbrella Academy è arrivata l’anno successivo, fornendo il materiale a Netflix nel caso la serue venisse rinnovata. Dopo una pausa di 10 anni, Way e l’artista Gabriel Ba hanno pubblicato il primo numero della terza serie di Umbrella Academy in ottobre.