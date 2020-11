‘The Square’, la serie che racconta presente e futuro dell’arte

Dopo Sipario! Storie di Teatro, Indie Jungle e Musei, Sky Arte torna con un’altra serie dedicata all’arte contemporanea e della cultura. Si intitola The Square. Spazio alla cultura, è condotta da Nicolas Ballario e racconterà le trasformazioni in atto nel mondo dell’arte: la serie ospiterà artisti, musicisti, registi, attori e danzatori che presenteranno i loro progetti a un pubblico di cui hanno bisogno in questo momento di grande difficoltà per il settore.

La prima puntata sarà dedicata alla nuova vita digitale di Artissima, la fiera di arte contemporanea che ogni anno va in scena al lingotto di Torino, e di Visioni italiane, il festival organizzato dalla Cineteca di Bologna che verrà presentato da Alice Rohrwacher. Si parlerà anche del Teatro Donizetti di Bergamo – omaggiato da una clip animata dedicata a Elisir d’amore – e del mondo dei fumetti, con un focus particolare su Lucca Changes (la versione digitale di Lucca Comics & Games), presentata dall’autore di Dylan Dog Roberto Recchioni.

Infine, ci sarà anche spazio per una performance live di Davide Toffolo, il frontman dei Tre Allegri Ragazzi Morti. La puntata andrà in onda giovedì 26 novembre alle 20,45, visibile anche in streaming (a questo link) e sui profili Facebook e Instagram di Sky Arte.