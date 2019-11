The Simpsons, per Danny Elfman questa sarà l’ultima stagione della serie

Durante un’intervista rilasciata a Joe, il compositore Danny Elfman ha rivelato che presto non sentiremo più uno dei suoi lavori più celebrati, ovvero la sigla dei Simpsons, dato che la serie sta per arrivare al suo ultimo episodio.

Giunto alla sua 31esima edizione, lo show animato più celebre della tv dovrebbe essere prossimo all’addio. «Da quanto ho sentito – ha detto infatti Elfman – lo show sta per finire. Non mi è stato confermato ufficialmente ma sembra che questo sarà l’ultimo anno della serie». Il musicista, inoltre, ha parlato anche dell’inizio del suo rapporto con i Simpsons: «Sono molto stupito che sia durato così tanto. Quando ho scritto la colonna sonora dei Simpsons, quel brano fuori di testa, pensavo che non l’avrebbe mai ascoltato nessuno perché credevo che lo show non avrebbe avuto alcun successo».

Le parole di Elfman, almeno per ora, non hanno ricevuto una conferma ufficiale, ma nemmeno smentite. Staremo a vedere se l’addio a Homer, Lisa, Bart, Marge e Maggie arriverà quest’anno; d’altronde tutte le belle storie, prima o poi, devono avere una fine.