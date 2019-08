‘The OA’, Netflix ha cancellato la serie dopo due stagioni

Netflix ha cancellato The OA, la serie drama fantasy-strabiliante co-creata da Brit Marling e Zal Batmanglij, quattro mesi dopo il lancio della sua seconda e presumibilmente ultima stagione. Lo show, che ha debuttato a dicembre 2016, ha visto Marling nei panni di Prairie Johnson, una donna una volta cieca che torna a casa dopo essere scomparsa per sette anni, con la vista misteriosamente restaurata.

Cindy Holland, responsabile dei contenuti originali di Netflix, ha dichiarato a Hollywood Reporter che la rete è “incredibilmente orgogliosa” dei “16 capitoli ipnotizzanti” del programma. Ha aggiunto: “[Siamo] grati a Brit e Zal per aver condiviso la loro audace visione e per averla realizzata attraverso il loro incredibile talento artistico. Non vediamo l’ora di lavorare di nuovo con loro in futuro, in questa e forse in molte altre dimensioni”.

Marling ha affrontato l’annullamento in un lungo post su Instagram, scrivendo che lei e Batmanglij sono “profondamente tristi per non aver finito questa storia”. Ha continuato, “La prima volta che ho sentito la notizia mi sono fatta un bel pianto. E la stessa cosa è accaduta a uno dei dirigenti di Netflix che è stato con noi sin dai primi giorni quando stavamo disegnando il seminterrato di Hap sul pavimento del nostro ufficio di produzione nel Queens. È stato un viaggio intenso per tutti coloro che hanno lavorato a questa storia”.

Batmanglij è stato più conciso sui social, scrivendo “The OA (2016-2019)”.

Nel 2017, Marling ha parlato con Hollywood Reporter della visione e della portata a lungo termine della serie. “Fin dall’inizio, quando stavamo sognando ad occhi aperti una storia, abbiamo pensato: ‘Come possiamo costruire qualcosa che, dopo molte stagioni, abbia un finale soddisfacente?’. Quindi c’è una fine e c’è una risposta a ogni indovinello, e nulla è fatto per essere solo suono e furia che non vanno da nessuna parte. Va tutto da qualche parte. E sul fatto che possiamo raccontarlo o meno, spero sicuramente che riusciremo a farlo. C’è un posto in cui la seconda stagione inizia già nelle nostre menti e un posto in cui finisce”.