‘The O.C.’, la reunion fa impazzire i fan

California, here we come, right back were we started from. Era il 2004 quando in Italia debuttava The Orange County, serie per adolescenti che ebbe un successo incredibile. Quattro stagioni che raccontavano le storie tormentate di Ryan, Marissa, Summer e Seth, tra problemi familiari e ville a Newport Beach.

Qualche ora fa, a distanza di quasi vent’anni, c’è stata una piccola reunion del cast: Melinda Clarke, che interpretava Julie Cooper, ha postato un selfie in compagnia di Mischa Barton e Tate Donovan, che interpretavano rispettivamente la figlia Marissa e il marito Jimmy.







Una foto che ha fatto impazzire i fan, che solo pochi giorni fa avevano assistito a una scena simile, quando Melinda aveva postato un’altra foto, questa volta in compagnia di Kelly Rowan, che nella serie era Kirsten Cohen.