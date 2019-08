‘The New Pope’, guarda il primo teaser con Jude Law e John Malkovich

È uscito il primo teaser trailer ufficiale di The New Pope, la serie originale Sky-HBO-Canal +, che il prossimo 1° settembre sarà presentata in anteprima mondiale durante la 76° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia come Evento Speciale Fuori Concorso.

Creata e diretta dal Premio Oscar Paolo Sorrentino, The New Pope riprende la trama da dove l’avevamo lasciata, con il Vaticano questa volta ‘conteso’ dal Papa protagonista della prima stagione, Lenny Belardo (Jude Law), e il suo sostituto, Giovanni Paolo III (John Malkovich). Il cast include anche Silvio Orlando, Javier Cámara, Cécile de France, Ludivine Sagnier, Maurizio Lombardi – protagonisti di The Young Pope – e le new entry Henry Goodman, Ulrich Thomsen, Mark Ivanir, Yuliya Snigir e Massimo Ghini. Annunciata anche la partecipazione di Sharon Stone e Marilyn Manson.

«L’idea di base è di allacciarsi al finale della prima stagione», ha detto Paolo Sorrentino durante un’intervista rilasciata a Variety. «Il Papa, interpretato da Jude Law, entra in uno stato di coma che, dal punto di vista scientifico, è considerato irreversibile e può soltanto portare alla morte. Quindi la chiesa deve ricorrere a un nuovo Papa, interpretato da John Malkovich. Ma poiché siamo in un territorio in cui la ragione è superata dai misteri dello spirito e da Dio, il coma di Jude Law potrebbe non essere così irreversibile».