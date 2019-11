‘The New Pope’, guarda il nuovo teaser della serie di Paolo Sorrentino

“Tutti devono sapere chi è il nuovo Papa: non è vanità, è una necessità”, dice John Malkovich nei panni di Giovanni Paolo III, il nuovo pontefice eletto dopo che Pio XIII, alias Jude Law, è entrato in coma alla fine di The Young Pope.

Se il primo teaser della nuova serie di Paolo Sorrentino mostrava lo stato onirico di Lenny Belardo (in slippino bianco sulla spiaggia), queste nuove immagini si concentrano sul personaggio di Malkovich, che in alcuni scene ci va giù pesante con l’eyeliner e deve combattere contro una parte della sua personalità che non è ‘santa’ come il suo ruolo richiederebbe. Almeno fino al risveglio di Pio XIII.

The New Pope arriva su Sky a gennaio. Nel cast torneranno Silvio Orlando, Javier Cámara, Cécile de France, Ludivine Sagnier, Maurizio Lombardi. Tra le novità ci sono Henry Goodman, Ulrich Thomsen, Mark Ivanir, Yuliya Snigir e Massimo Ghini, oltre a due super guest star: Sharon Stone e Marilyn Manson.