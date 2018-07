‘The New Pope’, anche John Malkovich nel cast

Non solo Jude Law: nella seconda stagione di The Young Pope – che cambia titolo in The New Pope – ci sarà anche John Malkovich. Dopo la distribuzione in 150 paesi e la nomination ai Golden Globe per il suo protagonista, non c’erano dubbi sul ritorno del papa ribelle di Paolo Sorrentino.

Non sappiamo che ruolo interpreterà Malkovich: il suo personaggio, come il resto dello show del regista di Loro, è ancora avvolto nel mistero. Quel che è certo è che le riprese inizieranno il prossimo novembre, e che anche la nuova stagione sarà prodotta da HBO, Sky, Wildside e Mediapro.